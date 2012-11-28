مسجد نو در شیراز احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اعلام این خبر گفت: با توجه به ارزشهای تاریخی و معماری مسجد تاریخی شهدا ( نو) به عنوان یکی از پایگاه های مهم مذهبی مردم شیراز از دیرباز، احیاء و مرمت این بنای تاریخی در دستورکار قرارگرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ضرورت مرمت و احیاء بخشهایی از این بنای تاریخی - مذهبی به ویژه در قسمتهای ایوان ضلع غربی و ایوان ضلع شمالی، افزود: احیاء پوشش ایوان ضلع غربی ، اجرای طاق زنی ، اجرای آجرکاری در محل های مورد نیاز و مرمت سنگهای ازاره ایوان ضلع شمالی از جمله اقداماتی است که با اختصاص 310 میلیون ریال درحال اجراست.

وی گفت: این پروژه از تیرماه سال جاری آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت 40 درصدی درحال اجراست.

مسجد نو که "مسجد اتابک" نیز نامیده می‌شود، مقابل بارگاه حضرت شاهچراغ (ع ) واقع شده‌است. ساخت این مسجد بزرگ در سال ۵۹۸ ه.ق آغاز شد و در سال ۶۱۵ ه. ق به پایان رسید. دلیل نامگذاری مسجد نو را تجدید بنای متعدد مسجدپس از تخریب در زلزله های سالهای ۶۹۰ ، ۱۱۸۳ و ۱۲۶۹ ه. ق دانسته اند.