احمدی نژاد بهترین نمونه کار بسیجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسفندیار رحیم مشایی در جلسه هم اندیشی متولیان و مجریان راهیان نور غرب کشور در کرمانشاه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین و بزرگترین مسئولیت های دست اندرکاران بخش های مختلف مدیریت کشور، پاسداری از روحیه ایثارگری است، گفت: معتقدیم که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب و یک لطف الهی است و امام راحل نیز پیروزی انقلاب را انفجار نور و ودیعه آسمانی توصیف کردند.

وی افزود: هنوز کسی نتوانسته انقلاب اسلامی را به درستی و کامل تحلیل کند، چرا که این انقلاب یک هدیه الهی و بر اساس خواست و برنامه خداوند و طراحی امام عصر (عج)، برای مقدمه سازی آن رویداد بی نظیر و بی بدلیل همیشگی تاریخ از ازل تا ابد بوقوع پیوست.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه انقلاب اسلامی نه به عنوان یک حادثه در یک نقطه خاص از تاریخ و در یک جغرافیای محدود، بلکه بذری بود که کاشته شده و امروز زمان شاخه گستراندن آن در تمام جهان است، اظهار داشت: امروز باید شاخسارهای انقلاب اسلامی وسیع شده، بر همه دنیا سایه افکنده و روشنگر باشد، این یک فرآیند بزرگ و یک دستور کار عظیم در همه دنیاست؛ انقلاب اسلامی صرفا متعلق به ملت ایران نیست، بلکه یک حقیقت، یک نقطه آغاز و یک فصل جدید برای همه دنیاست.

وی افزود: انقلاب اسلامی باید همه مظلومان، آزادی خواهان، انسانهای شریف و مردان و زنان از همه ادیان، مذاهب، قبایل، زبان ها، نژادها و رنگ ها را کمک، راهبری و هدایت کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور مهم ترین مسئولیت جمهوری اسلامی را مدیریت انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: امام خمینی (ره) سال 57، پیروزی انقلاب را پایان انقلاب نمی دید، بلکه آن را نقطه آغاز انقلاب می دانست و جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام باید ارزش های انقلاب را عملیاتی کند و ما مسئولان در جمهوری اسلامی وظیفه و تکلیف داریم در جهت توسعه آرمانی اهداف انقلاب و ارزش‌های انقلاب در عرصه ملی و بین المللی تلاش کنیم.

رحیم مشایی با بیان اینکه انقلاب و نظام اسلامی و زندگی در دوران حاکمیت ولی فقیه، تمرینی است برای زندگی در سایه حکومت جهانی امام زمان (عج) خاطرنشان کرد: اگر بصورت فرآیندی به پدیده انقلاب اسلامی نگاه کنیم، کار تازه شروع شده است، 30 سال در تاریخ ، زمان زیادی نیست، امروز وظیفه ما این است که شعور و حماسه انقلاب را به نسل‌های بعد از خود منتقل و این دریافت الهی را انتقال دهیم.

وی ادامه داد: نسل های بعد باید پیرو این آرمان و رهرو این راه باشند و برای این کار باید هدف، منطق انقلاب، افق های بلند، گرفتاری ها، مشکلات، مسائل و نیازمندی ها و از سوی دیگر جاذبه های مسیر را بشناسند، چرا که جاذبه ها هم بازدارنده هستند، به ویژه که سختی ها معلوم و آشکار، اما جاذبه ها عموما نامعلوم و غیرعیان هستند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه در تاریخ، اتفاقات و رویدادهای فراوان، مهم و ارزشمندی رخ داده ولی به دلیل عدم استمرار و تداوم از دست رفته است، گفت: امروز باید با پژوهش‌های عمیق این تحولات و اتفاقات را از تاریخ استخراج کرده و غبار را از آنها بزداییم تا واقعیت ها به مردم نشان داده شود، چرا که دشمنان و شیاطین،در طول تاریخ مردم را نسبت به راهی که آمده اند، بی اعتماد کرده، سعی می کنند اندیشه هایشان را تغییر داده و باورهایشان را عوض کنند و تحلیل های آنان را متفاوت نمایند، تا راه طی شده را راه غلط و انحرافی معرفی کنند که دیگر اندیشه انقلابی و آگاهانه سبب یک تحرک جدید و یک حرکت جدید نشود.

رحیم مشایی اضافه کرد: دشمنان و شیاطین سعی می کنند که در هاله‌ای از ابهام و ایهام و با دروغ و جعل سند، روایت های دروغ از تاریخ را به نسل های جدید ارائه کنند و گذشت زمان نیز در این میانه خود آفت بزرگی است.

وی در توضیح این مطلب با اشاره به ایامی که بردن نام امام حسین (ع) یک جرم سنگین بود، گفت: زمانی صرفا بردن نام امام حسین (ع) یک موضع گیری سیاسی یا معرفتی بود و این از نظر حکام وقت معنایش معارضه، مقابله، مجاهده و محاربه بود و کمترین جزای این جرم اعدام بود. این سخنان قصه نیست، روایت تاریخی از دورانی است که هیچ کس حق نداشت نام امام حسین (ع) را ببرد، چه رسد به اینکه در این باره اعلام موضع کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه پاسداری از ارزش های انقلاب و انتقال مفاهیمی که این ارزش ها بر پایه آنها شکل گرفت، هر دو جزء وظایف راهیان نور است، خاطرنشان کرد: برخی ها می گویند می شود یک یادمانی در مناطق جنگی ساخت و یک شرکت حمل و نقل هم ایجاد کرد که افراد را به این مناطق و به بازدید این یادمان ها ببرد و دیگر همین، وظیفه دیگری بر عهده راهیان نور نیست.

مهندس رحیم مشایی اضافه کرد: راهیان نور ماموریت ارتقا و گسترش معرفت را بر عهده دارد. اینکه گفته شده است یک لحظه فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است، به دلیل این است که اگر معرفت نباشد، پس از هفتاد سال ساختن به یکباره متوجه می شویم که همه ساخته ما در زمین دیگری است که مالکیت آن متعلق به ما نیست.

وی گفت: معرفت خیلی مهم است، محبت منهای معرفت نه تنها ارزشی ندارد، بلکه خطرناک هم هست، دلیل آن هم همین افرادی هستند که بمب به خود می بندند و قبل از اجرای عملیات سخنانی احساسی و حماسی درباره اسلام و دین می زنند ولی بعد، با منفجر کردن خود، افرادی را که عشق و محبت امام حسین (ع) در سینه اشان هست، می کشند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسئولیت اول ما توصیه، ترویج و ارتقای معرفت است، ادامه داد: اگر در این راه قله را از ذهن ها دور کردیم و چشم ها فقط به جلوی پاها افتاد، راه طولانی به نظر آمده، خستگی به همراه می آورد و القائات شیطانی ما را از ادامه راه باز می دارد. باید زیبایی های افق های بلند و قله را پیوسته در زندگی خودمان و در زندگی دیگران نمایانده و ترویج دهیم.

رحیم مشایی با تاکید بر اینکه ابتدا باید معرفت را ارتقا دهیم چرا که "ذات نایافته هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش" اظهار داشت: آدم تا خود تخلق حسینی نداشته باشد، نمی‌تواند به دیگران این اخلاق و منش را منتقل کند، انتقال این معارف با لحن و ادبیات کافی نیست، باید از دل برآید تا به دل بنشیند.

وی با اشاره به اینکه ما در این زمینه تکلیف داریم، تصریح کرد: معرفت خیلی مهم است، اما به تنهایی کافی نیست؛ برخی از کسانی که در جبهه کفر ماندند و حتی مدیریت جبهه کفر را بر عهده گرفتند، جاهل نبودند و حتی برخی از آنان خیلی هم عالم بودند و حتی برخی بودند که این شناخت و معرفت را داشتند که جبهه باطل کدام است و جبهه حق کدام است، ولی در سنگر جبهه حق نایستادند، زیرا ترسیدند.

رئیس دفتر رییس جمهور با طرح این سوال که روحیه ایثار چیست؟تصریح کرد: شعور حسابگر بدون شور به ایثار ختم نمی شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه ترس مسئله کم اهمیتی نیست، خاطرنشان کرد: در تاریخ ،فجایع بسیاری بواسطه ترس اتفاق افتاده است، ذهن حسابگری که خود را خردمند می داند، وقتی می بیند در یک طرف میدان 72 نفر حضور دارند خوب حساب و کتاب می کند که اینان حتما کشته می شوند، بعد تحلیل می کند که اگر ما هم برویم و اینجا کشته شویم فردای روزگار، کسی نمی ماند تا از اسلام دفاع کند. یک محاسبه خیلی ساده که ظاهرا منطق درستی هم دارد. افراد زیادی با همین استدلال به کربلا نرفتند و راهی موازی راه حسین (ع) باز کردند؛ شیطان افراد را متناسب با خودشان فریب می دهد.

مهندس رحیم مشایی با طرح این سوال که چرا این اتفاقات در عرصه ای مثل کربلا که حق و باطل در آن روشن بود، هم رخ داد، گفت: ما انسانیم و انسان غیر از شعور برای بالا رفتن و اوج گرفتن، به شور و حماسه نیاز دارد و از اینرو است که رجزخوانی در جنگ ها برای ایجاد شور و بسیج توده ها لازم است.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، آغاز حرکتی بود که باید با ایجاد شور انقلابی حرکت آن ادامه یابد، افزود: اگر به سخنان مقام معظم رهبری نگاه کنیم، خواهیم دید که ایشان چقدر بارها و بارها بر ترویج روحیه ایثار در بین آحاد مردم تاکید دارند.

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: روح حماسه، ضرورت حرکت یک جامعه و یک منطق انسانی است و اصولا حرفی عقلی هم هست و برای اثبات آن حتی نیازی به استناد به دین نیست و همه می فهمند که شور برای انجام خیلی از کارها در هر جامعه ای ضرورت دارد.

مهندس رحیم مشایی با بیان اینکه جامعه نیاز به نمادسازی دارد، تصریح کرد: جنس نماد اجتماعی شور است و یادآوری خاطرات حماسی از جنس شور است. جامعه باید حس بگیرد، آن هم حس انقلابی. تشکیلات راهیان نور ایجاد شده برای دفاع از ارزش‌های دفاع مقدس و دو وظیفه بر عهده دارد که یکی معرفتی است و دیگری حسی و عاطفی.

وی با تاکید بر اینکه بدون روح حماسه و ایثار نمی شود انقلاب و نظام بر آمده از آن را مدیریت کرد، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری را نمی توان بدون روح حماسه، ایثار و شور برآمده از آن اداره کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با اشاره به انتقادات و مخالفت هایی که با دولت برای هدف گذاری بلندترین قله ها و بزرگترین اهداف می شود، گفت: مرتب به ما می گویند که آن بالاها را رها کرده و همین اهداف دم دستی را پیگیری کنید و می خواهند ما را از ادامه راهی که طی کرده ایم، منصرف کنند. دست یافتن به اهداف بلند چنانکه شعور می خواهد به شور نیز نیاز دارد؛ باید شور انقلابی را در جامعه دم به دم زنده کنیم زیرا جامعه ‌ای که روح ایثار از آن حذف شود، نمی‌تواند، انقلابی باشد.

مهندس رحیم مشایی اضافه کرد: انقلابی بودن صرفا با استدلال، منطق، کتاب و حرف و حدیث نمی‌شود، بچه‌های ما که جان‌های خودشان را تقدیم کردند، بزرگترین سرمایه های ما هستند؛ این همه شهید سند پرافتخار اثبات حقانیت راه ماست، با معرفتی که به جامعه عرضه می‌کنند و ذخیره بسیار بسیار بزرگی نیز برای شورآفرینی و ارتقاء روح ایثار و فداکاری در جامعه هستند.

وی با طرح این سوال که ضرورت و دلیل سفر به مناطق عملیاتی و جنگی چیست؟ تصریح کرد: اصلی ترین دلیل این اقدام قرار گرفتن در حس دوران دفاع مقدس است تا به یاد بیاورند و رزمندگان را باور کنند و درک کنند آنها چکار کردند، چگونه زندگی و زن و بچه خود را رها کرده، دل از مقام و مسئولیت کنده شغل، تجارت، موقعیت اجتماعی، ثروت، آسایش و آسودگی را رها کردند و به میدان تیر و ترکش گام نهادند.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه این فضا هنوز هم منش پهلوانی را تربیت کرده و جامعه را به خود می آورد، خاطرنشان کرد: فضای جبهه ها هنوز شورآفرین بوده و مردم و توان جامعه را بسیج می کند.

وی ادامه داد: برای احقاق حقوق جامعه و کشور تنها قبول داشتن حق کافی نیست و باید روح انقلابی داشت و جامعه را برای مطالبه آن حق بسیج کرد. برای این منظور ابتدا باید خود مسئولان، روحیه انقلابی داشته باشند چرا که اگر روحیه انقلابی نداشته باشند، نمی توانند این روحیه را به دیگران عرضه کرده یا از دیگران بخواهند که این روحیه را داشته باشند.

نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در ستاد راهیان نور با بیان اینکه بهترین نمونه کار بسیجی و متکی به روحیه انقلابی، دکتر احمدی نژاد است، اظهار داشت: اگر خود را درگیر هزار توی زندگی روزمره کرده باشیم نمی توانیم روحیه انقلابی داشته باشیم. نگاه کنید که دکتر احمدی نژاد وقتی پیگیر فک پلمب تاسیسات هسته ای شد یک جریانی آغاز شد، اگر چه این کار به این سادگی ها نبود، اما آقای احمدی نژاد روی مردم حساب کرد، او خوب می‌داند که اگر مردم نباشند، از او نیز کاری ساخته نیست.

مهندس رحیم مشایی ادامه داد: اگر مردم حول این روحیه انقلابی تجمع نکرده و متمرکز نمی شدند، نمی شد فشار قطعنامه ها را تحمل کرد، اما مطالبه یک صدای انرژی هسته ای از سوی مردم کشورمان، عنصر قدرت ما بود و این برآمده از روحیه ایثار بود.

وی تاکید کرد: اگر شهدای دفاع مقدس را فراموش کنیم دیگر افرادی تربیت نخواهند شد که حق خود را تحت شرایط سخت مطالبه کنند. درست است که لطف و عنایت الهی در توفیقات کشور نقش زیادی داشته است و "یدالله فوق ایدیهم" اما دست خدا، از آستین مردم در می آید.

وی با بیان این توصیف که تاریخ، تقاطع زمان و مکان است که جلوه های بی شماری خلق کرده است، تصریح کرد: عاشورا یکی از زیباترین جلوه‌های تاریخ است، اگر کسی خوب نگاه کند زیباترین زیبایی ها در عمیق‌ترین لایه‌هاست که در سطح دیده نمی شود و بسیار باید خدا را شکر کنیم که امسال دهه اول محرم و روز عاشورا با هفته بسیج تقارن یافته است که هر دو از جنس نور و شور و حماسه هستند.

نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در ستاد راهیان نور خاطرنشان کرد: حجم کاری که دولت برای راهیان نور انجام داده است، از جهت مدیریت، مالی، پشتیبانی و برنامه ریزی یک حجم بسیار بسیار بالایی است، اما نسبت به دریای بی‌کران ظرفیتی که در مناطق عملیاتی وجود دارد، این چیزی نیست. من البته به جهت تعهدی که در خودم احساس میکردم و تکلیفی که داشتم در زمانی که در گردشگری بودم، در سفر اول یا سفر دوم دولت به استان خوزستان مصوب کردیم که سند گردشگری جنگ را بنویسیم و این کار را هم کردیم.

رحیم مشایی با تاکید بر اینکه ظرفیت زیادی در کشور هست که باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: دولت واقعا عاشقانه به این مسئله نگاه می کند و در رأس همه، رییس جمهور محترم در دولت واقعا عاشقانه به این عرصه توجه دارد، به هیچ وجه هم به دنبال ارائه گزارش عملکرد در این حوزه نیست چرا که وظیفه و مایه افتخار خود می داند در این عرصه کار کند.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده از نحوه ارائه گزارش رییس جمهور که عملکرد دولت خود را با سالهای گذشته پس از انقلاب تا دولت نهم مقایسه می کند، اظهار داشت: برخی مدعی بودند که این نحوه گزارش دادن باعث می شود مردم تصور کنند در 27 سال قبل از دولت نهم کم کاری شده است که ما در پاسخ آنها گفتیم این نحوه گزارش دهی می خواهد بگوید که می شد در آن 27 سال هم مثل این سال ها کار کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی آقای احمدی نژاد آمد، رسانه های خارجی گفتند که او بوی خمینی (ره) می دهد. دولتی سر کار آمد که با قدرت از ارزش ها دفاع کرده و برای خدمت شب و روز نمی شناسد و حالا حاصل عملکردش گاه با دو برابر زمان گذشته از دولت های دیگر و گاه با تمام زمان سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی و گاه با تمام تاریخ معاصر برابری می کند، خوب اینکه بد نیست، بلکه خیلی هم خوب است و اثبات می کند که با پافشاری بر ارزش ها بهتر می شود کشور را اداره کرد و بیشتر کار کرد و نظریات خلاف این، جعلی و غلط است.

رحیم مشایی ادامه داد: اگر بر ارزش ها و عدالت پافشاری کنیم، این مانع سرمایه گذاری نیست، البته عده ای در کشور کارهایی می‌کنند تا در ایران سرمایه گذاری نشود، اما دولت نشان داد که بازگشت به ارزش های انقلاب و ارزش‌های اسلامی نه تنها بازدارنده نیست، بلکه یک نهضت جدیدی در آبادانی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بازگشت نگاه و افق دید ما به اهداف بلند می تواند به ما نیرو بدهد و البته این کار باید دسته جمعی انجام شود.

مشاور رئیس جمهور، سال آینده را سال شکوفایی بزرگ برای کشور خواند و گفت: ان شاءالله در این سال انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد و همه مردم در صحنه خواهند بود و یک بار دیگر همه به خصوص کسانی را که منکر عزت ملت بزرگ ایران هستند، ناامید خواهند کرد، البته در هر صورت نباید یادمان برود که چه در روز سختی و چه در روز راحتی باید به یاد داشته باشیم و به دیگران نیز یادآور شویم که هر چه امروز میراث زیبایی، عزت و شکوه ماست، همه حاصل جانفشانی، ایثار و فداکاری مردان و زنانی است که جان، حیثیت، آبرو، مال و ناموسشان را تقدیم این راه درخشان، یعنی راه نور کردند.

مشایی در ابتدای اظهارات خود از همه فعالان خدوم و زحمتکش در نیروهای سپاه، بسیج و ارتش و خادمان دولت انقلابی، مکتبی و بسیجی دکتر احمدی نژاد که در استان های مختلف کشور خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه میدهند و به طور خاص پاسداران ارزش‌های انقلابی و اسلامی دوران دفاع مقدس و میراث دار حرکت جانانه و ماندگار رزمندگان در طول سالیان دفاع مقدس و تاریخی ملت بزرگوار ایران در برابر جبهه کفر و نفاق جهانی هستند و امروز روحیه ایثار و مقاومت را برای کشور و برای نسل های جدید پاس می‌دارند، تقدیر کرد.