شورای صنفی: "من مادر هستم" پروانه نمایش دارد/ ارشاد پاسخگو نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی به تهیه‌کنندگی غلامرضا موسوی در حالی از امروز 8 آبان ماه در گروه سینمایی آفریقا اکران عمومی شد که از دیروز و با انتشار بیانیه انصار حزب‌الله علیه آن، حاشیه‌های زیادی پیرامون آن ایجاد شد تا جایی‌که وزیر ارشاد هم عصر دیروز در این‌باره اظهارنظر کرد.

انصار حزب‌الله در بیانیه دیروز خود خواستار عدم نمایش عمومی "من مادر هستم" شدم و همچنین بیان کرد که در صورت اکران این فیلم، اعتراض علنی خود را به وزارت ارشاد و سازمان سینمایی اعلام می‌کند. انصار حزب‌الله همچنین در دومین بیانیه‌اش که امروز صادر شد، از مردم برای شرکت در تحصن شنبه آینده در مقابل سازمان سینمایی دعوت کرد.

نمایی از فیلم سینمایی "من مادر هستم"

هرچند هم‌زمان با این اعتراضات تهیه‌کننده و کارگردان با ارائه توضیحاتی در یک یادداشت، این فیلم را از تهمت‌های وارده مبرا کردند اما امروز همزمان با آغاز اکران این فیلم حمید رسایی یکی از اعضای شورای پروانه نمایش اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفتگویی عنوان کرد که این فیلم پروانه نمایش ندارد و مجوز آن منوط به اصلاح یکسری از صحنه‌های فیلم است.

تهیه‌کننده "من مادر هستم": فیلم پروانه نمایش دارد

در پی این اعلام، غلامرضا موسوی تهیه‌کننده "من مادر هستم" طی گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: قطعا فیلم پروانه دارد. در غیر این صوت هرگز امکان اکران پیدا نمی‌کردیم. درباره این ابهام باید ارشاد پاسخگو باشد.

همچنین سید ضیاء هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش نیز درباره ثبت قرارداد این فیلم در شورا هم گفت:هیچ فیلمی بدون پروانه نمایش در شورای صنفی ثبت قرارداد برای اکران نمی‌شود و قطعا "من مادر هستم" هم مجوز نمایش داشته‌است.

به رغم این تأکیدات اما عظیمی میرآبادی مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد که مدتی است به دلیل بیماری در بستر به سر می‌برد و در محل کار خود حاضر نمی‌شود، در واکنش به این خبر به مهر گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم و در اولین فرصت در این‌باره اطلاع رسانی می‌کنیم.

هیچ فیلمی تا کنون در سینمای ایران بدون داشتن پروانه نمایش نتوانسته اکران شود.