به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش پیش از ظهر چهارشنبه در چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس با اشاره به اهمیت آموزش افراد و به ویژه دانشآموزان به دلیل وقوع حوادث و رخدادهای طبیعی اظهار داشت: هر ساله هشتم آذر ماه مانورهای زلزله و ایمنی در مدارس استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه آمادگی در مقابل حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرمترقبه از مهمترین اهداف برگزاری چنین مانورهایی است، ادامه داد: هشتم آذر ماه سال جاری این مانور به صورت همزمان در سطح هفت هزار مدرسه در سطح استان برگزار شده است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه 815 هزار دانشآموز در سه دوره تحصیلی در این مانورها شرکت میکنند، تاکید کرد: همچنین مانور زلزله و ایمنی در مدارس به صورت نمادین در 500مدرسه موجود در سطح استان اصفهان اجرا شده است.
وی با تاکید بر اینکه کشور ایران یکی از پهنههای خطر موجود در سطح جهان تلقی میشود و با توجه به این موضوع هر هفت یا 10 سال یک بار شاهد وقوع حوادث و رخدادهای طبیعی در کشور هستیم، افزود: دولت باید اقداماتی را در راستای پهنهبندی خطرپذیری زلزله انجام بدهد.
شیشهفروش با بیان اینکه باید بتوانیم مناطق مستعد وقوع زلزله را شناسایی کنیم، تصریح کرد: مطالعات پهنهبندی خطرپذیری زلزله در استان اصفهان انجام شده است و شهرستان اصفهان خطر نسبی کمتری در مقابل زلزله داشته است.
طی صد سال گذشته هیچ زلزله ای در اصفهان رخ نداده است
وی با تاکید بر اینکه این مطالعات در برخی از مناطق استان مانند شهرستانهای کاشان، نایین، شهرضا، فریدونشهر و اصفهان انجام شده است، ادامه داد: طی ۱۰۰ سال گذشته هیچ زلزلهای در شهرستان اصفهان رخ نداده است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه اما مسئولان باید تمام موارد ایمنی را در این شهرستان رعایت کنند، بیان داشت: مقاومسازی سازههای جدید ساختمانی در راستای کاهش خطرات ناشی از وقوع رخدادهای طبیعی مانند زلزله امری مهم و ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه رعایت اصول نظام مهندسی در ساخت و سازهای جدید باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: دو هزار کلاس درس به منظور کاهش خسارتهای ناشی از وقوع زلزله در سطح استان اصفهان مقاومسازی شدهاند.
شیشه فروش اظهار داشت: استان اصفهان نسبت به آموزش 15 هزار مهندس ساختمان اقدامات لازم را انجام داده است.
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