به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش پیش از ظهر چهارشنبه در چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس با اشاره به اهمیت آموزش افراد و به ویژه دانش‌آموزان به دلیل وقوع حوادث و رخداد‌های طبیعی اظهار داشت: هر ساله هشتم آذر ماه مانور‌های زلزله و ایمنی در مدارس استان برگزار می‌شود .

وی با اشاره به اینکه آمادگی در مقابل حوادث و رخداد‌های طبیعی و غیر‌مترقبه از مهم‌ترین اهداف برگزاری چنین مانور‌هایی است، ادامه داد: هشتم آذر ماه سال جاری این مانور به صورت هم‌زمان در سطح هفت هزار مدرسه در سطح استان برگزار شده است .

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه 815 هزار دانش‌آموز در سه دوره تحصیلی در این مانور‌ها شرکت می‌کنند، تاکید کرد: همچنین مانور زلزله و ایمنی در مدارس به صورت نمادین در 500مدرسه موجود در سطح استان اصفهان اجرا شده است .

وی با تاکید بر اینکه کشور ایران یکی از پهنه‌های خطر موجود در سطح جهان تلقی می‌شود و با توجه به این موضوع هر هفت یا 10 سال یک بار شاهد وقوع حوادث و رخداد‌های طبیعی در کشور هستیم، افزود: دولت باید اقداماتی را در راستای پهنه‌بندی خطر‌پذیری زلزله انجام بدهد .

شیشه‌فروش با بیان اینکه باید بتوانیم مناطق مستعد وقوع زلزله را شناسایی کنیم، تصریح کرد: مطالعات پهنه‌بندی خطر‌پذیری زلزله در استان اصفهان انجام شده است و شهرستان اصفهان خطر نسبی کمتری در مقابل زلزله داشته است .

طی صد سال گذشته هیچ زلزله ای در اصفهان رخ نداده است

وی با تاکید بر اینکه این مطالعات در برخی از مناطق استان مانند شهرستان‌های کاشان، نایین، شهرضا، فریدون‌شهر و اصفهان انجام شده است، ادامه داد: طی ۱۰۰ سال گذشته هیچ زلزله‌ای در شهرستان اصفهان رخ نداده است .

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه اما مسئولان باید تمام موارد ایمنی را در این شهرستان رعایت کنند، بیان داشت: مقاوم‌سازی سازه‌های جدید ساختمانی در راستای کاهش خطرات ناشی از وقوع رخداد‌های طبیعی مانند زلزله امری مهم و ضروری است .

وی با تاکید بر اینکه رعایت اصول نظام مهندسی در ساخت ‌و سازهای جدید باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: دو هزار کلاس درس به منظور کاهش خسارت‌های ناشی از وقوع زلزله در سطح استان اصفهان مقاوم‌سازی شده‌اند .