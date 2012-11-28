به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی از پرسپولیس ایران فردا پنج شنبه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی برای کسب عنوان برترین بازیکن سال 2012 آسیا با "لی کئون - هو"، ستاره اولسان هیوندای و "ژنگ ژی"، هافبک دفاعی گوانگژو رقابت می کند.

بازیکن 34 ساله پرسپولیس در نشست خبری اظهار داشت: بردن و باختن اهمیت ندارد. اما این اتفاق بی تردید انگیزه مرا زیاد می‌کنم تا سخت تر کار کنم چه برای تیم ملی و چه باشگاهم.

بازیکن پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ افزود: حضور من اینجا و رقابت برای بردن این جایزه، افتخار به حساب می آید. چنانچه صادقانه بخواهم بگویم باید بگویم از اینکه نامم در میان پنج نامزد این رقابت ها قرار گرفت شگفت زده شدم اما وقتی بین سه نامزد پایانی قرار گرفتم نمی توانستم باور کنم.

علی کریمی در پایان اظهار داشت: من با تیم ملی نتایج خوبی نداشته ام اما هنوز هم اعتقاد دارم نکاتی در فوتبالم بوده که هیئت داوران را مجاب کرده تا نام مرا جزو سه نفر پایانی قرار دهد.