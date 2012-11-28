به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام علی علی اف طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در کاسپیسک ماخاچ‌کالای داغستان روسیه برگزار می‌شود که بر این اساس تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان بامداد فردا ایران را به مقصد روسیه ترک خواهد کرد. بنا بر این گزارش ترکیب تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلو: محمدحسین سلطانی - محمدطهماسبی زاده

60 کیلو: بهنام احسان پور - آرش دنگسرکی

66 کیلو: محمد نادری – میثم نصیری

74 کیلو: مصطفی حسین خانی - ایمان محمدیان

84 کیلو: احسان امینی - محمدجواد ابراهیمی

96 کیلو:عباس طحان- حامدطالبی زرین کمر - مهران میرزایی- الیاس بختیاری

120کیلو: پرویز هادی - محمدرضا آذرشکیب

سرمربی:علیرضا رضایی

مربیان: سید مصطفی میرعمادیان - مسعود نوروزی

فیزیوتراپ: رایف بهایدینف رفتوف

سرپرست: علی بیات

مدیر تیم های ملی و امور فنی: رسول خادم

ضمنا برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه 10 آذرماه:

ساعت 18: وزن‌کشی اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 11 آذرماه:

ساعت 10: آغاز مسابقات اوزان 55، 66 و 84 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 15:30: وزن کشی مسابقات اوزان 60، 74، 96 و 120 کیلوگرم

یکشنبه 12 آذرماه:

ساعت 10: آغاز مسابقات اوزان 60، 74، 96 و 120 کیلوگرم

تفاوت ساعت ایران با داغستان 30 دقیقه است، به طوری که ساعت 10 به وقت داغستان ساعت 9:30 به وقت ایران است.