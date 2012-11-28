به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: همسو کردن قوانین با سیاستهای اصل 44 از جمله مهمترین کارهای مجلس در حوزه قانونگذاری است چرا که هنوز در زمینه قوانین کار، تأمین اجتماعی تجارت، قوانین بانکی و برخی موارد دیگر این کار انجام نشده است.

وی افزود: پنج کارگروه اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح تعاون و اصل 44 در مجلس شکل گرفتهاند که امیدواریم به تسریع در وضع قوانین یاد شده و دیگر قانونهای مهمی که برخی مربوط به این دوره قبل بوده و به دلایل مختلف به این دوره موکول شده اند، کمک کند.

اعتراض رسانه ها درباره کم کاری مجلس غیرمنطقی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اعتراض غیرمنطقی برخی رسانه ها درباره اینکه مجلس تنها دو روز در هفته کار میکند، بیان داشت: با توجه به اینکه صحن علنی مجلس تنها، مکان بروز لوایح است این موضوع طبیعی است که در ابتدای آغاز مجلس جدید بیشتر فعالیتها بر بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونها متمرکز شود تا زمینه کار صحن علنی مجلس فراهم شود.

وی با بیان اینکه اکنون تعداد جلسات علنی مجلس به روال عادی بازگشته است، ادامه داد: برگزاری چندین جلسه علنی در هفته نشانه فعال بودن مجلس نیست بلکه اصلیترین کار نمایندگان در کمیسیونها و کارگروهها انجام میشود که در طول این مدت فعالیتهای قابل قبولی را در این زمینه شاهد بودیم.

تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس