دوربین های نظارت تصویری در راه های استان کرمانشاه نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس پرویزی با اعلام خبر نصب دوربین در گردنه "مله ماس" ، آقا برار باباجانی و شیرچقا گفت: طی یک ماه گذشته ، مناطقی از راه های استان در دست مطالعه قرار گرفته و نیاز به دوربین نظارت تصویری در این مناطق احساس شد و اقدامات لازم در جهت نصب دوربین در این نقاط انجام شد.

مسئول شعبه مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ادامه داد : با نصب و راه اندازی این دوربین ها ، تعداد دوربین های سطح راه های استان از 17 دوربین به 20 دوربین افزایش یافته و هم اکنون تصویر آنها رویت و قابل رصد است.

وی در خصوص اهداف نصب دوربین های نظارتی در سطح راه ها گفت : مدیریت ترافیک در موارد ضروری ، کنترل رفتارهای حادثه ساز ، نگهداری مطلوب از راه ها با توجه به شرایط جوی و ... از جمله مهم ترین اهداف نصب این دوربین هاست .

آمادگی اکیپ های برفروبی شهرستان صحنه



رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان صحنه ازآمادگی راهدارخانه ها واکیپ های برفروبی شهرستان صحنه خبرداد.

محمدصیادپور دربازدیدازراهدارخانه امیرقلی هدهد گردنه مله ماس محورسنقر-صحنه عنوان کرد:باتوجه به وجودگردنه های مهم وبرفگیردراین شهرستان،تعداد 5 اکیپ برفروبی و تعداد23دستگاه ماشین آلات سبک وسنگین بانیروهای مجرب ومتخصص درامربرفروبی وراهداری زمستانی درراهدارخانه هامستقرشده است.

صیادپورفعالیت ها وعملیات های راهداری را برفروبی،نمک پاشی، یخ زدایی سطح راهها اعلام کرد وگفت: ازتمام توان ونیروخودجهت بازنگه داشتن راه های شهرستان استفاده خواهیم کرد که انشاالله مردم درایام زمستان دراین حوزه مشکل ترددی نداشته باشند.

وی همچنین ازاحداث شیب راهه یاهمان فراراضطراری درگردنه مله ماس نام برد وگفت: بااحداث این شیب راهه، ضریب ایمنی وامنیت تردد وسایل نقلیه دراین محورر تاحدزیادی افزایش داده است.

