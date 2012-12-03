وجود 20هزار میلیارد تومان پروژه‌ در آبفا

سیدمهدی ثمره هاشمی در گفتگو با مهر از وجود 350 هزارمیلیاردتومان نقدینگی در بخش خصوصی و در اختیار مردم خبر داد و گفت: ممکن است بخشی از این منابع سرگردان باشد و یا در جاهای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد که اگر بتوانیم تضمین هایی را فراهم کنیم و اعتماد لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب ایجاد کنیم، قطعا می توان از سرمایه های خوبی در این بخش استفاده کرد.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور اظهار داشت: در صنعت آب و فاضلاب هم اکنون حدود 20 هزارمیلیاردتومان پروژه در کشور وجود دارد که اگر بتوانیم 50 درصد هزینه مربوط به اجرای این پروژه ها را از طریق بخش خصوصی فراهم کنیم، می توانیم به تکمیل پروژه ها سرعت ببخشیم.

ثمره هاشمی استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر در صنعت آب و فاضلاب و همچنین ایجاد تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب دانست و افزود: هم اکنون در 95 درصد صنعت آب و فاضلاب کشور خودکفا هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: بخش کوچکی نیز تاسیسات و تجهیزاتی است که باید آنها را از خارج کشور وارد کنیم و البته این واردات می تواند عاملی باشد که تولیدکنندگان داخلی وابستگی کشور را به صنعت خارجی به صورت کامل مرتفع کنند.