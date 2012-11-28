چایکاران لنگرودی برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل چای شهرستان لنگرود افزود: در برنامه ریزی های مربوط به چای باید به گونه ای عمل کرد تا هم منافع کشاورز چایکار، کارخانه دار و مصرف کننده تامین شود.

وی اظهارداشت: متنوع سازی تولید و توجه به ارزش افزوده محصولات نیز در کنار فرآوری چای در بهبود معیشت چایکاران موثر است.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه استان گیلان به عنوان مهمترین قطب تولیدی چای کشور محسوب می شود، گفت: این محصول سهم بسزایی در درآمد کشاورزان منطقه دارد.

وی افزود: وابستگی مستقیم بیش از 60 هزار خانوار در استانهای شمالی به کشت، تولید چای و همچنین جایگاه خاص چای در سبد مصرفی خانواده های ایرانی، ضرورت تدوین استراتژی و ساختار مناسب برای صنعت چای کشور را دو چندان کرده است.

در ادامه این نشست علی محرر رئیس سازمان چای کشور نگرانی در زمینه وضعیت چای را دو سویه دانست و یادآورشد: این نگرانی در وضعیت چای هم در کشاورزان چایکار و هم در کارخانه داران وجود دارد بنابراین باید دست به دست هم داد تا مشکل چای کشور برطرف شود.