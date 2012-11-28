32 تیم تذکر لسانی هیئتهای مذهبی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن دارابی اظهار داشت: شهرهای منتخب اجرای تذکر لسانی در بندرترکمن، کردکوی، کلاله و گنبدکاووس به صورت پایلوت انجام میشود.
وی تصریح کرد: از شهرهای منتخب هر شهرستان چهار هیئت مذهبی انتخاب شدند و در شهرستان گرگان نیز 10 هیئت مذهبی برای تذکر لسانی فعال شده و در مابقی شهرستانها نیز یک هیئت به امر به معروف و نهی از منکر خواهند پرداخت.
700 هیئت مذهبی گلستان دارای کد شناسایی شدند
رئیس شورای هیئتهای مذهبی گرگان گفت : در حال حاضر بیش از 700 هیئت در استان دارای کد شناسایی هستند که در یک پایش انجام شده اطلاعات نزدیک به 400 هیئت بهروزرسانی شده است.
علی اسدی رئیس شورای هیئتهای مذهبی گرگان با اشاره به کارکردهای شورای هیئتهای مذهبی خاطرنشان کرد: دریافت و بررسی ثبت هیئت و صدور مجوز فعالیت به هیئتهای مذهبی، ساماندهی هیئتهای مذهبی در خصوص برنامهها، فعالیتها و ارکان هیئتهای مذهبی، شناسایی آسیبهای وارده به هیئتهای مذهبی و تلاش در راستای کاهش آنها، اقدام به آموزش مسئولین هیئتهای مذهبی، برگزاری همایشهای تخصصی و معرفی هیئتهای توانمند به دستگاههای اجرایی برای استفاده از توانمندیهای هیئتهای مذکور از مهمترین کارکردهای این شورا است.
وی تصریح کرد: فعالیتهای هیئتهای مذهبی به شکل مستمر یعنی هفتگی، ماهانه و یا موردی و برخی نیز ویژه ایام محرم است.
مانور زلزله درمدارس شهرستان علی آباد کتول برگزارشد
امروزهمزمان باسرارکشور مانورزلزله درتمام مدارس شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.
علی اکبرکی پور فرماندارشهرستان علی آباد کتول در بازدید مانور از دبیرستان امام جواد(ع)مزرعه کتول گفت: به خاطر وضعیت جغرافیایی کشور از لحاظ قرار گرفتن آن در کمربند زلزله لازم است میزان توانمندی ها و مهارت های بیشتری را در این مورد آموزش ببینیم.
فرماندار اظهار داشت: شما دانش آموزان سفیران آموزش در بین جامعه هستید و آموزش هایی که در مانور یاد می گیرید قطعا انتقال دهنده در جامعه و خانواده خودتان هستید.
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