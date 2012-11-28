32 تیم تذکر لسانی هیئتهای مذهبی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‎الاسلام حسن دارابی اظهار داشت: شهرهای منتخب اجرای تذکر لسانی در بندرترکمن، کردکوی، کلاله و گنبدکاووس به صورت پایلوت انجام می‎شود.

وی تصریح کرد: از شهرهای منتخب هر شهرستان چهار هیئت مذهبی انتخاب شدند و در شهرستان گرگان نیز 10 هیئت مذهبی برای تذکر لسانی فعال شده و در مابقی شهرستان‎ها نیز یک هیئت به امر به معروف و نهی از منکر خواهند پرداخت.

700 هیئت مذهبی گلستان دارای کد شناسایی شدند



رئیس شورای هیئت‎های مذهبی گرگان گفت : در حال حاضر بیش از 700 هیئت در استان دارای کد شناسایی هستند که در یک پایش انجام شده اطلاعات نزدیک به 400 هیئت به‌روزرسانی شده است.



علی اسدی رئیس شورای هیئت‎های مذهبی گرگان با اشاره به کارکرد‎های شورای هیئت‎های مذهبی خاطرنشان کرد: دریافت و بررسی ثبت هیئت و صدور مجوز فعالیت به هیئت‎های مذهبی، ساماندهی هیئت‎های مذهبی در خصوص برنامه‎ها، فعالیت‎ها و ارکان هیئت‎های مذهبی، شناسایی آسیب‎های وارده به هیئت‎های مذهبی و تلاش در راستای کاهش آنها، اقدام به آموزش مسئولین هیئت‎های مذهبی، برگزاری همایش‎های تخصصی و معرفی هیئت‎های توانمند به دستگاه‎های اجرایی برای استفاده از توانمندی‎های هیئت‎های مذکور از مهم‌ترین کارکردهای این شورا است.



وی تصریح کرد: فعالیت‎های هیئت‎های مذهبی به شکل مستمر یعنی هفتگی، ماهانه و یا موردی و برخی نیز ویژه ایام محرم است.



مانور زلزله درمدارس شهرستان علی آباد کتول برگزارشد

امروزهمزمان باسرارکشور مانورزلزله درتمام مدارس شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

علی اکبرکی پور فرماندارشهرستان علی آباد کتول در بازدید مانور از دبیرستان امام جواد(ع)مزرعه کتول گفت: به خاطر وضعیت جغرافیایی کشور از لحاظ قرار گرفتن آن در کمربند زلزله لازم است میزان توانمندی ها و مهارت های بیشتری را در این مورد آموزش ببینیم.

فرماندار اظهار داشت: شما دانش آموزان سفیران آموزش در بین جامعه هستید و آموزش هایی که در مانور یاد می گیرید قطعا انتقال دهنده در جامعه و خانواده خودتان هستید.