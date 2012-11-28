توجه به ایجاد ارزش افزوده از اهم فعالیت های معدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای عالی معادن کشور، کمسیون تخصصی معادن اتاق ایران و کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق زنجان افزود: اعمال سلیقه از جانب دستگاه های اجرایی و نبود دید مشترک در اجرای صحیح قانون در حوزه فعالیت های معدنی بسیار مشکل ساز شده است.

وی به لزوم شکل گیری پنجره ای واحد در فعالیت های معدنی در راستای صدور گواهی اکتشاف و پروانه بهره برداری اشاره کرد و افزود: زمانی که صحبت از معدن می شود ذهن ها معطوف به محیط زیست و منابع طبیعی است و این دو دستگاه غالبا به عنوان چالش و مانعی بر سر راه فعالیت های معدنی است.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی استان ادامه داد: عمده ترین موانعی که سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی برای فعالان معدن ایجاد می کنند موانع قانونی است و قدم راه گشا در این زمینه ایجاد قوانین صحیح و حذف قوانین زائد است.

جمیلی توجه به ایجاد ارزش افزوده را از اهم فعالیت های معدنی عنوان کرد و گفت: فروش مواد معدنی به صورت خام امروزه یک نقطه ضعف محسوب می شود.

وی تشکیل شورای حل اختلاف معدنی را ضروری دانست و اظهار داشت: هدف از این شورا رسیدگی سریع به مشکلات قضایی فعالان معدنی است.

