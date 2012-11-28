شیوع بیماری ایدز در اصفهان از طریق تزریق بالاتر 2 درصد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رادفر ظهر چهارشنبه در نشست خبری بیان داشت: استان اصفهان در مقایسه با استانهای همجوار خود مانند فارس، لرستان و کرمانشاه کمترین مقدار شیوع بیماری ایدز توسط سرنگ را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: پیشگیری بهترین راهکار برای مبارزه با ایدز است و به عنوان مثال یک جوان 22ساله پس از گذشت 10 تا 15 سال و در پی ازدواج وی به طور حتم این بیماری به همسر و فرزندانش سرایت میکند.
مشاور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کاهش آسیبهای ایدز ادامه داد: یادمان باشد بیماری HIV در ابتدای امر خود را نشان نمیدهد و با گذشت زمان به وجود این بیماری پی میبریم.
وی در مورد بسیج همگانی و اجباری برای آزمایش ایدز با بیان اینکه انگ و تبعیض یکی از مشکلاتیست که با آن مواجه هستیم، تاکید کرد: در کشورهای آفریقایی که این بیماری از همهگیری بالایی برخوردار هستند این مشکل وجود ندارد اما در ایران با توجه به فرهنگ و همچنین به دلیل اینکه که در مرحله پایینی از نظر شیوع قرار داریم گروههای پرخطر از دید ما پنهان میشوند.
رادفر با اشاره به اینکه سیستمهای بهداشتی باید راهکارهای جذب و اعتمادسازی مبتلایان به این بیماری را به وجود آورند، تصریح کرد: این امر با موفقیت در اصفهان انجام شده است.
وی ادامه داد: بین مواد مخدر شیشه بالاترین مهار گسیختگی و به دنبال ان افزایش ابتلا به ایدز را به خود اختصاص داده است.
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