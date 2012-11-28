مانوز زلزله در مدارس خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور در گفتگو با مهر، اظهارداشت: آموزش پناهگیری صحیح دانش‌آموزان در هنگام وقوع زلزله، آموزش خروج اضطراری از ساختمان آموزشگاه و بالا بردن مهارت و عکس ‌العمل صحیح در زمان وقوع زلزله از اهداف این مانور است.

محمد رحیم شهریاری با اشاره به حضور و همکاری 400 امدادگر در برگزاری این مانور بیان کرد: این مانور در 40 مدرسه سطح استان به منظور کاربردی کردن آموخته‌های دانش آموزان پیرامون زلزله برگزار شد.

وی برگزاری این نوع مانورها را بسیار ضروری دانست و گفت: از آنجایی که این مانور تلفیقی از جنبه‌های ئئوری و عملی است بنابراین سبب افزایش سرعت عمل دانش‌آموزان خواهد شد.

شهریاری به برگزاری این مانور در شهرستانهای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: هشت هزار دانش آموز شهرستان فردوس آموزش های لازم را فرا گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین شش هزار دانش آموز نهبندانی نیز با مشارکت 150 امدادگر در مانوز زلزله آموخته های خود را در خصوص واکنش صحیح در هنگام وقوع زلزله به نمایش گذاشتند.

وی ارائه آموزش های امدادی را برای عموم مردم ضروری دانست و گفت: با توجه به آسیب‌ پذیری کودکان و نوجوانان در برابر صدمات ناشی از زلزله بخش آموزش همگانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌ شناسی و مهندسی زلزله به منظور کاربردی کردن آموخته ‌های دانش آموزان پیرامون زلزله این مانور‌ها را در نظر گرفته است.