ازدواج آسان اصلی ترین راه پیشگیری از فساد در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه انصاریان بعدازظهر چهارشنبه درجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر به علل وعوامل تاخیر در ازدواج اشاره کرد و گفت: بحث ازدواج آسان در هسته پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و در این زمینه سعی شده تا علل وعوامل تاخیر در ازدواج و راهکارهای حل این معظل بررسی شود.

وی نداشتن شغل و مسکن را ازعلل مهم اقتصادی تاخیر در ازدواج برشمرد و گفت: در این راستا باید با همکاری مسئولان این مشکل برطرف شود.

وی به علل فرهنگی تاخیر در ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: آداب ورسوم مالی پرخرج، عدم اهتمام لازم از سوی خانواده‌ها به امر ازدواج و زود دانستن ازدواج برای تازه جوانان از جمله این علل است.

انصاریان علل دیگر تاخیر در ازدواج را عدم اظهار نیاز جوانان به ازدواج وعدم انگیزه برای ازدواج خواند و گفت: علت این امر آلودگی جنسی و دسترسی آسان به روابط جنسی نامشروع وعدم اعتماد به پاکی طرف مقابل است.

مدیر حوزه علمیه خواهران ملایر اهمیت زیاد به تحصیل، ترس از ازدواج به دلیل بی اعتمادی به اجتماع و کم شدن اعتقادات، جابجایی نقش زن و مرد در اجتماع و جریان‌های انحرافی وتبلیغات نادرست رسانه ای را از دیگر علل تاخیر در ازدواج برشمرد.

وی در ادامه به نقش رسانه‌ها درحل این موانع اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها باید در زمینه ازدواج آسان فعال شوند و اقداماتی در راستای پراهمیت جلوه دادن ازدواج، تشویق خانواده‌ها وهمکاری آنها با فرزندان در این زمینه، روشن کردن آثار منفی مهریه‌های سنگین و آداب و رسوم پرهزینه ازدواج انجام دهند.

وی به نقش خانواده ها در این امر اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها نیز باید با تعریف صحیح ازدواج برای فرزندان و برطرف کردن ترس از ازدواج و همکاری با فرزندان این مشکل را برطرف سازند.