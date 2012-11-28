مانور زلزله راهکاری برای مقابله با حوادث طبیعی/ سیاست ساخت مدارس ایمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: آموزش و پرورش خراسان رضوی سیاست ساخت مدارس ایمن و مقاوم در برابر زلزله را در دستور کار قرار داده و این سیاست برای مقابله با بحران و حوادث طبیعی صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات لازم توسط آموزش و پرورش برای ساخت مدارس قدیمی و بازسازی و تجهیز آن صورت می گیرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد هدف از برگزاری این مانور را پناه گیری و خروج صحیح عنوان کرد و گفت: دانش آموزان امسال با آموزشهای مناسبی که از طریق مربیان و همچنین همکاری های حلال احمر آموخته بودند، توانستند پناه گیری و خروجی مناسب در زمان مانور داشته باشند.

وی تصریح کرد: برگزاری این مانورها که در 260 آموزشگاه سطح ناحیه برگزار می شود، باعث می شود که دانش آموزان علاوه بر آموزشهای تئوری در طول سال تحصیلی، یک بار هم آموزش های فراگرفته را عملی کنند.

وی ادامه داد: بی تردید یکی از راه‌های کاهش تلفات انسانی در مواقع رخداد زلزله، آشنایی دانش آموزان با بلایای طبیعی و افزایش سطح آگاهی آنها با هدف مقابله با حوادث و انجام واکنش‌های صحیح و سریع همراه با آرامش روانی است.