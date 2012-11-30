دعواهای سینما زن و شوهری است/ این فیلم حاصل یک کار گروهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" با حضور روح‌الله حجازی کارگردان، علی طالب‌آبادی نویسنده، مهتاب کرامتی بازیگر، هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست محمدرضا شفیعی با گله از ارائه نشدن پروانه اکران به سینما آزادی برای نمایش "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در این پردیس سینمایی، این دعواهای سینمایی را یک دعوای زن و شوهری دانست و شفیعی نیز با تایید مظر او تاکید کرد که این مسایل بیشتر سیاسی است.

همچنین روح‌الله حجازی در این نشست درباره همکاری مشترک خود با علی طالب‌آبادی و انتخاب عوامل جلو و پشت دوربین صحبت‌هایی ارائه کرد. در ادامه نیز طالب‌آبادی به اولین همکاری مشترک خود با حجازی در تله‌فیلم "اگر باران ببارد" اشاره کرد و درباره مشترکات و اختلافات خود با حجازی سخن گفت.

مهتاب کرامتی بازیگر نقش آوا نیز با گله از شرایط اکران فیلم، توضیحاتی درباره این شخصیت و همکاری خود با حمید فرخ‌نژاد صحبت کرد. هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری نیز این همکاری را یک کار گروهی دانست و درباره نورپردازی و شیوه کار خود در "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" توضیحاتی ارائه کرد.

فیلم سینمایی "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" داستانی را روایت می‌کند که در آن زندگی آقای میم دچار تحول می‌شود که در زندگی خصوصی‌اش با خانم میم تاثیر می‌گذارد و همین موضوع داستان فیلم رو جلو می برد.

مشروح این نشست در خبرگزاری مهر متعاقبا منتشر خواهد شد.