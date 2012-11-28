50 مدرسه قدیمی آمل مقاوم سازی می شود

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار در سالجاری، تنها مقاوم سازی سه مدرسه در حال اجراست.



وی ادامه داد: در دو سال گذشته هفت مدرسه با اعتبار 15 میلیارد ریال در شهرستان آمل نوسازی و مقاوم سازی شد.



رئیس اداره آموزش و پرورش آمل با بیان اینکه بیشتر مدرسه قدیمی در روستاها قرار دارد، اضافه کرد: باید اعتبارهای ملی بیشتری برای سرعت بخشیدن به طرح مقاوم سازی مدارس اختصاص داده شود.



لطفی اضافه کرد: آموزش وپرورش آمل با توجه به شرایط برخی از مدارس و میزان بحرانی بودن و نیاز جدی و فوری به مقاوم سازی داشته باشد در اولویت قرار می دهد و با جذب اعتبارهای استانی و شهرستانی نسبت به مقاوم سازی آنها اقدام می کند.



وی ادامه داد: آمل بیش از 400 واحد آموزشی در مناطق مختلف شهری و روستایی دارد که در سالهای اخیر با کمک خیران و دولت مدرسه های جدیدی ساخته و تعدادی نوسازی و مقاوم سازی شد.



رئیس اداره آموزش و پرورش آمل با بیان اینکه 27 کلاس درس جدید در قالب سه پروژه آموزشی شش، 9 و 12 کلاسه تا بزودی به تعداد فضاهای موجود آموزشی در این شهرستان اضافه خواهد شد، افزود: این تعداد مدرسه توسط خیران و همکاری آموزش وپرورش ساخته شده و اکنون در مراحل نهایی تجهیز است.



شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل بیش از 58 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.