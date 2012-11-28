نمایش "شبیه خوانی تیر و آب" در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عاشورایی "شبیه خوانی تیر و آب" از هفتم آذر ماه جاری در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان به روی صحنه رفته و اجرای آن تا 30 آذر ماه به صورت اجرای عمومی رایگان ادامه خواهد داشت.

این نمایش به کارگردانی رضا روان و نویسندگی محمد قاسمی توسط گروه نمایش چهره نما و با حضور 35 بازیگر اجرا می شود.

روان در این خصوص اظهار کرد: نمایش "شبیه خوانی تیر و آب" با روایت وقایع کربلا از روز اول تا شهادت امام حسین(ع) و یارانش، مصائب به سر آمده زینب کبری(س)و رقیه(س)، شهادت حضرت عباس(ع) و حربن ریاحی را به تصویر می کشد.

این کارگردان ادامه داد: این نمایش با تلفیقی از تعزیه و نمایش ایرانی و برش هایی از نمایش های پرفرمنس به اجرا در می آید.

برنامه های فرهنگی هنری با قوت پیگیری می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان تاکید کرد: برنامه های فرهنگی هنری در استان همدان تا پایان سال جاری با قوت اجرا خواهد شد.

خسرو بیات در شورای اداری این اداره کل افزود: روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان همدان باید برنامه های فرهنگی هنری خود را تا پایان سال تدوین و برنامه ریزی کنند.

بیات اظهار کرد: برنامه های فرهنگی هنری پیش رو باید با توجه به اقتصاد مقاومتی و با هزینه کم با بهترین کیفیت برگزار شود.

وی لزوم توجه به اندیشه های دینی در برنامه های فرهنگی هنری را مورد تاکید قرار داد و افزود: متولیان فرهنگ و هنر نباید وقت خود را با انجام کارهای روزمره و ناچیز هدر دهند و باید برای همه حوزه های فرهنگ و هنر برنامه ریزی ساختاری داشت.

بیات از روسای ادارات شهرستان ها خواست برای هر فعالیت فرهنگی هنری پرونده ای منسجم تشکیل دهند و فعالیت ها را اطلاع رسانی کنند تا جامعه علاقه مند به فرهنگ و هنر استان از این برنامه ها استفاده کند.

رونمایی از کتاب زندگی و خاطرات شهید "مصطفی الحسینی" در همدان

کتاب زندگی و خاطرات سردار بیداری اسلامی، شهیدمصطفی الحسینی با حضور سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران کشور در همدان رونمایی شد.

این کتاب شامل خاطرات و زندگی نامه شهید مصطفی الحسینی در سال های 1333 تا 1358 می شود که در 184 صفحه با 52 عنوان و در قطع وزیری است.

در مراسمی این کتاب باحضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و پدر این شهید در همدان رونمایی شد.

این کتاب با شمارگان 3 هزار جلد در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

پخش برنامه "زندگی با طعم وقف" در سیمای استان همدان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از پخش برنامه "زندگی با طعم وقف" در سیمای مرکز استان همدان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد صالحی با اشاره به اینکه معرفی واقفان خیراندیش نقش مؤثری در تشویق مردم به این سنت حسنه دارد، اظهار داشت: اشاعه فرهنگ وقف یکی از ضروریات نهادینه کردن این سنت نبوی در سطح جامعه است .

وی گفت: تعداد 30 برنامه با موضوع معرفی واقفان و موقوفات و امامزادگان استان و همچنین بیان آثار و برکات وقف در جامعه و توجه به نیازهای روز جامعه در عرصه وقف تهیه و تولید شده که از سیمای همدان پخش می شود.

وی زمان پخش برنامه " با طعم وقف" را روزهای چهارشنبه اعلام کرد.