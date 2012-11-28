برداشت 70 هزار تن انار در نی ریز/ راه اندازی واحدهای گاوداری شیری

سید عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان نی ریز به دلیل پهناور بودن در خصوص محصولات کشاورزی حرف های زیادی در سطح استان فارس برای گفتن دارد.

وی در ادامه با اشاره به کسب رتبه اول تولید انار کشور توسط شهرستان نی ریز بیان کرد: انار یکی از محصولات استراتژیک شهرستان نی ریز است که به اقتصاد شهرستان بسیار کمک می کند.

فرماندار نی ریز اضافه کرد: بیش از 50 درصد انار برداشت شده از باغات نی ریز به کشورهای خلیج فارس و اروپایی صادر می شود و 50 درصد محصول نیز در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

حسینی یادآور شد: علاوه بر برداشت محصولات انار با کیفیت در نی ریز، برای استفاده از محصولات درجه دو و سه انار نیز کارخانه کنسانتره و صنایع تبدیلی در این شهرستان راه اندازی شده که زمینه ساز اشتغالزایی مناسب در نی ریز را فراهم کرده است.

وی همچنین به کسب عنوان اول توسط شهرستان نی ریز در زمینه تولید پسته در استان فارس با زیر کشت رفتن 16 هزار هکتار زمین و نیز کسب عنوان دوم در زمینه تولید انجیر با زیر کشت رفتن هفت هزار هکتار زمین اشاره کرد.

راه اندازی واحدهای گاوداری شیری

فرماندار نی ریز در ادامه تصریح کرد: در این شهرستان ظرفیت لازم برای راه اندازی 100 واحد 30 راسی دام شیری فراهم شده که با ایجاد این مکانها در آینده امکان ایجاد کارخانه فرآوری محصولات لبنی به منظور افزایش اشتغال زایی و بهبود اقتصاد شهرستان فراهم می گردد.

حسینی در پایان از کارشناسان فعال در زمینه امور دام و فعالان دامپروری دعوت کرد برای راه اندازی واحد های گاو داری شیری به جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز مراجعه کنند.