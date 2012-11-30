به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانه‌های دیجیتال مهدوی که به منظور شناساندن جایگاه والای حضرت ولیعصر(عج) و جلوگیری از انحرافات و ادعاهای دروغین در مورد شخصیت این امام والامرتبه آغاز به کار کرده تا انتهای دیماه سال جاری آماده پذیرش آثار خواهد بود.

اهمیت مباحث مهدویت و آخرالزمان، فرهنگ و معارف مهدوی، انحرافات و فرق ضاله و مدعیان دروغین همگی نشان از خطرات و فرصت‌های زیادی در عرصه فضای مجازی دارد که بر این اساس، افزایش غنای محتوای ناب مهدوی در فضای مجازی از وظایف این جشنواره تعیین شده است.

تاکنون 250 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اظهار امیدواری کرده تا پایان مهلت پذیرش آثار، بتوان گنجینه‌ای غنی از آثار فعالان حوزه مجازی در این موضوع را گردآوری کرد.

همچنین پایگاه اینترنتی این جشنواره تا پایان دیماه آماده دریافت آثار در قالب‌های رسانه‌های دیجیتال شامل بازی‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارهای رسانه‌ای، رسانه‌های برخط و هنرهای دیجیتال است.

بخش بین‌الملل این جشنواره نیز، رصد پایگاههای اینترنتی خارجی فعال در جهان را عهده دار است و فعالان این حوزه را شناسایی می کند.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می توانند به نشانی اینترنتی mahdavi.saramad.ir مراجعه کنند.