حضور مربی تیم ملی در ورزشگاه و استقبال کمتر از 100 تماشاگر!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سایپای کرج در حالی عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی با تساوی بدون گل به پایان رسید که تماشاگران زیادی از این بازی استقبال نکرده بودند.

* کمتر از 100 تماشاگر برای دیدن بازی به ورزشگاه آمده بودند.

* یک نفر از هواداران تیم نفت در جریان بازی با بلندگو و داد و فریاد این تیم را تشویق می کرد.

* در دقیقه 44 بازی هادی شکوری کاپیتان تیم نفت تهران به شدت مصدوم شد که این موضوع باعث شد تا منصور ابراهیم زاده به اجبار وی را تعویض کرده و بهمن کامل را جانشین او کند.

* مارکار آقاجانیان دستیار کارلوس کی‌روش از ابتدای بازی در ورزشگاه حاضر شده بود تا عملکرد بازیکنان دو تیم را تحت نظر بگیرد.