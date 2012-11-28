  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

حاشیه دیدار نفت - سایپا/

حضور مربی تیم ملی در ورزشگاه و استقبال کمتر از 100 تماشاگر!

حضور مربی تیم ملی در ورزشگاه و استقبال کمتر از 100 تماشاگر!

حضور مربی تیم ملی فوتبال ایران و مصدومیت شدید کاپیتان تیم نفت تهران از حواشی دیدار تیم های فوتبال نفت و سایپا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سایپای کرج در حالی عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی با تساوی بدون گل به پایان رسید که تماشاگران زیادی از این بازی استقبال نکرده بودند.

* کمتر از 100 تماشاگر برای دیدن بازی به ورزشگاه آمده بودند.

* یک نفر از هواداران تیم نفت در جریان بازی با بلندگو و داد و فریاد این تیم را تشویق می کرد.

* در دقیقه 44 بازی هادی شکوری کاپیتان تیم نفت تهران به شدت مصدوم شد که این موضوع باعث شد تا منصور ابراهیم زاده به اجبار وی را تعویض کرده و بهمن کامل را جانشین او کند.

* مارکار آقاجانیان دستیار کارلوس کی‌روش از ابتدای بازی در ورزشگاه حاضر شده بود تا عملکرد بازیکنان دو تیم را تحت نظر بگیرد.

کد مطلب 1753823

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