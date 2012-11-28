اعتراض هواداران گهر/ از تشویق سرمربی حریف تا شعار علیه مربی خودی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال گهر دورود و مس کرمان از هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی تهران با شکست یک بر صفر تیم لرستانی برگزار شد که حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* کمتر از 100 تماشاگر به ورزشگاه آمده بودند که اکثر آنها هواداران تیم گهر دورود بودند.

* پیش از آغاز مسابقه هواداران تیم گهر دورود در اقدامی جالب توجه ابراهیم قاسمپور و کیوان امرایی سرمربی و بازیکن تیم مس کرمان را تشویق کردند.

* محمد مایلی کهن پیش از آغاز بازی با یک دسته گل به سمت تماشاگران این تیم آمد و حلقه گل را به سمت آنها پرتاب کرد.

* در دقایق پایانی نیمه نخست هواداران تیم گهر روی یک صحنه مشکوک به پنالتی علیه سعید مظفری زاده داور بازی شعار دادند.

* در اکثر دقایق این بازی پورمند دستیار مایلی کهن از کنار خط طولی تیم گهر را هدایت می کرد که مورد تشویق هواداران قرار می گرفت اما پس از به ثمر رسیدن گل مس تماشاگران با شعار "پورمند حیا کن گهر را رها کن" علیه این مربی شعارهایی را سر دادند. این مسئله باعث شد مایلی کهن در دقایق پایانی کنار خط آمده و تیم گهر را هدایت کند.

* اعتراضات دامنه دار هواداران گهر به نتایج این تیم در دقایق پایانی به مدیران این باشگاه که در جایگاه ویژه نشسته بودند سرایت کرد. گهری ها به عملکرد کادر فنی و بازیکنان این تیم به شدت اعتراض داشت.

* در حالی که در 20 دقیقه پایانی بازی گهری ها با شعار بازیکن بی غیرت نمی خوایم به عملکرد بازیکنان تیم خود اعتراض می کردند اما دقیقه 87 و پس از مهار پنالتی تیم مس توسط شهرام مهربان دروازه بان گهر آنها این بازیکن را به شدت تشویق کردند.

* در دقایق پایانی بازی محمد مایلی کن در کنار خط طولی زمین آرام و قرار نداشت و حتی چندین بار از محوطه مخصوص مربیان خارج شد.

* این مسابقه در حالی برگزار شد که هیچ کدام از مربیان تیم ملی برای تماشای بازی به ورزشگاه تختی نیامده بودند.

* پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه هواداران معترض تیم گهر علیه مدیریت، کادر فنی وبازیکنان این تیم شعارهایی را سر دادند.