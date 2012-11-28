صدور حکم اعدام برای توهین کنندگان به پیامبر اسلام/ کشف محموله موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، دادگاه کیفری قاهره به طور غیابی هفت نفر از قبطی های مهاجر را به سبب فیلم موهن به پیامبر گرامی اسلام(ص) به اعدام محکوم کرد.

این دادگاه پرونده هفت قبطی را به مفتی مصر ارجاع داد و 29 ژانویه به عنوان زمان قرائت حکم اعلام شده است.

در ابتدای دادگاه که به ریاست قاضی سیف النصر برگزار شد، خالد ضیاء الدین به عنوان نماینده دادستانی خواستار اشد مجازات برای این هفت نفر به اتهام تلاش برای تجزیه مصر و ایجاد فتنه شد.

نماینده دادستانی این افراد را عامل تجزیه مصر و منافق توصیف کرد و افزود: موریس صادق (یکی از محکوم شدگان به اعدام) به طور تلویحی به مشارکت در تولید فیلم موهن به پیامبر اسلام(ص) اعتراف کرده است.

افراد محکوم شده عبارتند از؛ موریس صادق جرجس عبدالشهید، مرقص عزیز خلیل،فکری عبدالمسیح زقلمه معروف به عصمت زقلمه، نبیل ادیب ساده موسی، الیا باسیلی معروف به نیکولا باسیلی نیکولا، ناهد محمود متولی،نادر فرید فوزی نیکولا و کشیش تری جونز.

شایان ذکر است که فیلم موهن به رسول گرامی اسلام(ص)، اعتراضات گسترده ای را در کشورهای اسلامی به پا کرد. در لیبی آمریکا سفیر خود را به دلیل این فیلم از دست داد.

از سوی دیگر منابع امنیتی مصری اعلام کردند: نیروهای امنیتی مصر در استان مرسی مطروح در شمال شرقی مصر،108 موشک گراد و موشکهای ضد هوایی را که از لیبی قاچاق شده بود ، توقیف کردند.

منابع امنیتی افزودند: قاچاقچیان به سوی صحرا فرار کردند و دو خودرو حامل 268 صندوق را که در داخل آن 108 موشک گراد و 19624 گلوله بود بر جای گذاشتند.