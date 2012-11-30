راه اندازی نمایشگاه مجازی الکامپ/ حضور 30دستگاه دولتی در نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی 19 تا 22 آذرماه جاری در تهران و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونت نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری، معاونت امور بین الملل اتاق ایران، مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و سازمان توسعه و تجارت برگزار می شود.

در این راستا محمدرضا طلایی رئیس مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران درباره اقدامات انجام شده در برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی گفت: از مجموع 17 هزار متر فضای درنظر گرفته شده برای این نمایشگاه، 12 هزار متر آن به شرکتها، 2 هزار متر آن به سالن دولت الکترونیک و 203 متر از آن هم به نمایندگان محصولات خارجی و برندها اختصاص یافته است .

برگزاری الکامپ مجازی با الگوبرداری از نمایشگاههای خارجی

وی با بیان اینکه از 15 آذرماه نمایشگاه الکامپ در الگوبرداری از نمایشگاههای خارجی به صورت مجازی افتتاح خواهد شد و علاقمندان می توانند از طریق سایت الکامپ هجدهم تمامی محصولات ارائه شده توسط شرکتها را بازدید کنند از ایجاد و راه اندازی باشگاه مجازی الکامپ خبر داد و گفت: با راه اندازی این باشگاه بازدیدکنندگان می توانند با شرکتها تبادل داشته و یک فضای داد و ستد مجازی را فراهم کنند.

به گفته رئیس مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در این دوره همزمان با برگزاری الکامپ، سمینارها و کارگاههای آموزشی برگزار می شود که موضوعات مختلفی از جمله آینده فناوری آموزشی، آینده شبکه های اجتماعی و آینده موبایل اپلیکیشن را شامل خواهد شد.

مقابله فناوری اطلاعات کشور با تحریم ها

در همین حال سید مهدی میرابوطالبی معاون امور بین الملل اتاق ایران، برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی را متفاوت از سایر دوره های برگزاری آن عنوان کرد چرا که به اعتقاد وی الکامپ هجدهم عزمی جمعی از فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه دارد .

وی با اشاره به گردهمایی تمامی دست اندرکاران IT و ICT کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی برای برپایی این نمایشگاه بین المللی و تشکیل شورای راهبردی الکامپ خاطرنشان کرد: برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه الکامپ زمینه ساز حضور ایران در بازارهای جهانی فناوری اطلاعات بوده و برگزاری با کیفیت این نمایشگاه در مقابل هجمه های غربی و تحریم ها راهی نشانه عزم داخلی است.

استفاده حداکثری از ابزارهای فناوری اطلاعات

علی حکیم‌ جوادی ، معاون وزیر ارتباطات نیز برگزاری این رویداد و ارائه توانمندی های فناوری در کشور را نشانگر توانمندی و پتانسیل فعلی فعالان این بخش عنوان کرد که می تواند سرآغاز حرکت در کشور برای استفاده حداکثری از ابزارهای فناوری اطلاعات باشد.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه الکامپ را صرفا ایجاد بازار عنوان کرد و خواستار نمایش آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات مانند نمایشگاه‌های مطرح IT دنیا در الکامپ هجدهم شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نمایشگاه را محلی برای ارائه خدمات و سرویس‌هایی که قرار است در شبکه ملی اطلاعات عرضه شوند عنوان کرد و از فراهم شدن امکان واگذاری پروژه های فناوری اطلاعات که که قرار بوده دستگاههای دولتی انجام دهند، به شرکت های بخش خصوصی خبر داد .

برپایی سالن دولت الکترونیک با حضور 30 دستگاه در الکامپ

به گزارش مهر، احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت انسانی ریاست جمهوری نیز با اشاره به نقش برپایی نمایشگاه الکامپ در توسعه فناوری اطلاعات در کشور و تکالیفی که در جهت اهداف چهارده گانه کارگروه فاوا تعریف شده افزود :در الکامپ امسال سالن ویژه‌ای نیز به بحث دولت الکترونیکی اختصاص یافته که 30 دستگاه دولتی در آن حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هیچ الزام و اجباری برای حضور دستگاههای دولتی در این نمایشگاه وجود نداشته ولی سیاستهای تشویقی را برای حضور دستگاههای دولتی در نظر گرفته ایم خاطرنشان کرد : تمام همت دولت دهم بر این بوده که دولت الکترونیکی را اجرایی کند و در این راستا ما در سال گذشته 350 خدمت را تمام الکترونیکی کرده ایم و قرار بوده تا پایان سال 91 نیز 200 خدمت را الکترونیکی کنیم که 60 درصد کار انجام شده و امید است تا پایان سال مجموعا 550 خدمت را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهیم.