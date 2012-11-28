عربستان؛ از مشاور صهیونیست ملک عبدالله تا کارتن خوابی کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها از ادامه نقض حقوق بشر در عربستان و همچنین افزایش شکاف میان ثروثمندان و فقراء و تشدید خشونت علیه زنان در این کشور خبر داده اند.

از ادعای گفتگوی ادیان تا سرکوب مردم



در حالی که در روزهای اخیر شماری از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی عربستانی که از سالها پیش بدون محاکمه در زندان به سر می برند، از سوی نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده اند، رژیم آل سعود مرکزی بین المللی را تحت عنوان گفتگوی ادیان در وین راه اندازی کرد. این مرکز دوشنبه این هفته فعالیت خود را در وین آغاز کرد، و صدها فعال دینی با هدف بررسی تحکیم تفاهم بین ادیان مختلف، گردهم آمدند.



این مرکز به نام "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه کنونی عربستان نامگذاری شده است.



تأسیس این مرکز از سوی دولت سعودی درحالی است که فعالان عربستانی از تناقض در رفتارها و سیاستهای خاندان حاکم بر عربستان به شدت انتقاد و تاکید می کنند که آل سعود از یک سو مرکز گفتگوی ادیان تأسیس می کنند و از سوی دیگر، حاضر به گفتگو و مذاکره با شهروندان خود نیست؛ و منتقدان را سرکوب و دستگیر می کند.



رژیم سعودی نه تنها حقوق اقلیتهای شیعه امامیه، زیدیه و اسماعیلیه را به رسمیت نمی شناسد، و آزادی های مذهبی و انسانی آنها را نقض می کند بلکه حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی اکثریت اهل سنت آن کشور را نیز نادیده می گیرد.



یکی از دلایل این امر، در پیش گرفتن دیدگاه افراطی وهابیت از سوی حاکمیت ریاض است، که حتی با پیروان سایر مذاهب اهل سنت نیز میانه چندان خوبی ندارد، و مبلغان آن به راحتی پیروان مذاهب فقهی دیگر را تکفیر می کنند.



بر اساس گزارش العالم، پیروی از اندیشه متحجرانه وهابیت، باعث شده است تا دولت ریاض به راحتی حقوق لیبرال ها، دموکراسی خواهان، زنان، و مدافعان حقوق بشر را زیر پا بگذارد.



خاندان آل سعود با سلطه مطلق بر سرنوشت مردم، روش فئودالیسم را در اداره کشور در پیش گرفته، و از به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم خودداری می کند.



علاوه بر این؛ دستگاه قضایی سعودی به طور مطلق تحت کنترل علمای وهابی آل سعود قرار دارد، و مسئولان آن به راحتی احکام بازداشت، شکنجه یا تبعید مخالفان را صادر می کنند.



شمار بسیاری از شهروندان عربستانی از چندین سال پیش بدون محاکمه و تفهیم اتهام در زندانهای رژیم آل سعود به سر می برند. وضعیت آنها به حدی مبهم است که در بسیاری از موارد خانواده های زندانیان تا چندین سال از دلیل یا محل بازداشت فرزندانشان اطلاعی ندارند. این وضعیت نه تنها بر اقلیتهای مذهبی عربستان بلکه حتی برای علمای اهل سنت و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نیز حاکم است

کارتن خوابی کودکان یتیم در عربستان



نویسنده و پژوهشگر عربستانی، از بی توجهی مسئولان سعودی به وضعیت کودکانی فقیر و بی سرپرست انتقاد کرد.



"حلیمه مظفر" در مطلبی در روزنامه الوطن نوشت: دوست داشتم بدانم واکنش مسئولان ارشد وزارت امور اجتماعی و جمعیتهای خیریه ای که دکانهایشان را مملو از دکور، دفتر و بروشورهای گرانقیمت کرده و تبلیغاتشان را در خیابان های سراسر عربستان منتشر کرده؛ و از پذیرش کمک های هرچه بیشتر اعم از زکات، صدقه و هزینه تکفل بی سرپرستان به نام پرداخت آن به ایتام خودداری نمی کنند، در برابر تصاویر ارایه شده در روزنامه الوطن درباره وضعیت زندگی این افراد چیست.

وی افزود: آنها با مشاهده تصویر بسیار معنی دار یک یتیم عربستانی که با پیچیدن پلاستیک به دور بدنش، خود را از حشرات و سرمای اطراف حفظ می کرد؛ چه احساسی داشتند؟ علاوه بر این جایی که تصویر این کودک در آن گرفته شده، هیچ تناسبی با محل سکونت انسان نداشت. این کودک گرسنه بود؛ زیرا شام وی فقط رشته ماکارونی نیمه آماده به ارزش کمتر از یک ریال سعودی است، بنابراین هزینه شام ماهیانه وی فقط 26 ریال، و هزینه سالیانه آن 312 ریال تمام می شود؛ که مجموع هزینه شام برای کل زندگی 18 ساله وی، حدود 29 هزار ریال تمام می شود.



حلیمه مظفر تأکید کرد: اشتباهات مسئولان وزارت امور اجتماعی، بسیار زیاد بوده است. برخی از کسانی که از خدمات وزارتخانه مذکور بهره مند شده اند، کارگران خدمات نظافتی هستند که فرزندان عقب مانده عربستانی را در مراکز ویژه نگهداری شکنجه می کنند، یا جمعیت های خیریه ای تحت نظارت وزارتخانه مذکور و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرستی که کودکان ما در آن از بدرفتاری، گرسنگی و نداشتن پوشش رنج می برند.



خشونت، دلیل اصلی مرگ زنان در عربستان



مرگ زنان در عربستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی، از موارد مرگ به دلیل ابتلا به بیماری ها و یا حوادث مختلف، بیشتر شده است.



"عادله بنت عبدالله آل سعود" رئیس برنامه امنیت خانواده در "نجران" اذعان کرد؛ آمار مرگ زنان و دختران در عربستان بر اثر خشونت از موارد مرگ بر اثر ابتلا به سرطان، مالاریا، حوادث رانندگی و حتی درگیری ها بیشتر شده است.



وی با بیان اینکه، این زنان بین 15 تا 44 ساله هستند، خاطرنشان کرد: خشونتهای خانوادگی، تولید زنان را متوقف کرده و بر نقش آنان در توسعه جامعه تأثیر می گذارد؛ و سرانجام جامعه باید پیامدهای متعدد و منفی آن را متحمل شود.



سایت "المدینه" به نقل از این شاهزاده سعودی نوشت: این برنامه در مرحله بعد تصمیم دارد پرونده‌های دیگری را تحت عنوان "مردان در معرض خشونتهای خانوادگی" و "خشونت ضد زنان و کودکان" در چارچوب فعالیتهای خود قرار داد.



از سوی دیگر "نهی طارق بصراوی" کارشناس زن عربستانی، گفت: خشونتهای خانوادگی سالانه بیش از 100 تخت را اشغال کرده ؛ و همچنین سالانه 20 هزار مورد مراجعه به بخش فوریتهای پزشکی و 40 هزار مورد مراجعه به پزشکان به دلیل موارد مشابه وجود دارد.



بصراوی افزود: 60 درصد از زنان به دلیل خشونتهای خانوادگی به بیمارستان مراجعه می کنند؛ که این امر بر عملکرد آنها در خانواده و جامعه تأثیر می گذارد.



وی تأکید کرد: بیشترین آمار قربانیا خشونتهای خانوادگی به زنان 20 تا 32 ساله اختصاص دارد؛ و 85 درصد از مردان زندانی شده اعتراف کرده اند که در محیطی سرشار از خشونت بزرگ شده اند.

پادشاه عربستان از یک خاخام مشورت می‌گیرد



به گزارش مهر به نقل از العالم، یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد، پادشاه عربستان برای نخستین بار یک خاخام تابع رژیم اشغالگر را بعنوان مشاور خود تعیین کرده است.



روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحارونوت" در مطلبی نوشت عبدالله بن عبدالعزیز برای نخستین بار "دیوید روزن" را بعنوان مشاورش در مرکز جهانی گفت و گوی ادیان و فرهنگها در وین تعیین کرده است.



دیوید روزن یک خاخام صهیونیست است که تابعیت رژیم اشغالگر را دارد.



بر اساس این گزارش، "روزن" یکی از سه شخصیتی است که مرکز گفتگوی ادیان را در وین اداره خواهند کرد.

این مرکز و همه کارکنان آن به صورت مستقیم تابع دفتر پادشاهی سعودی است.



این روزنامه نوشت مهمترین مسئله آن است که این خاخام تابعیت رژیم اشغالگر را دارد و در این مرکز علمای ارشد لبنانی، و سعودی نیز حضور دارند.



به نوشته این روزنامه، این مرکز می تواند موانع موجود بر سر راه اعراب و رژیم اشغالگر را بردارد. روزنامه صهیونیستی همچنین با شجاع خواندن ملک عبدالله به سبب تعیین روزن به عنوان مشاور از وی قدردانی کرد.