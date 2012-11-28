ظرفیت های معدنی استان زنجان به خوبی شناخته نشده است

به گزار ش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای عالی معادن کشور، کمیسیون تخصصی معادن اتاق ایران و کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق زنجان، افزود: باید برای کاهش فروش مواد خام معدنی برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده کالاهای صادراتی استان زنجان از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: این رتبه به دلیل وجود ظرفیت های بخش معدن در استان است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان ادامه داد: برای افزایش تولید در کشور و استان و کاهش فروش مواد معدنی به صورت خام باید برنامه ریزی کوتاه مدت داشته باشیم چرا که برنامه ریزی بلند مدت ما را به مقصد نخواهد رساند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری جدی بحث تعیین تکلیف واگذاری معدن انگوران افزود: با توجه به اینکه مباحث واگذاری معدن انگوران چالش هایی را داشت بنایر این بحث واگذاری استخراج و فروش آن مطرح شده است.

عباسی در رابطه با اکتشاف پتانسیل های معدنی استان زنجان نیز گفت: با توجه به لحاظ شدن اعتبارات ملی برای اکتشاف منابع معدنی در استان آمادگی کامل برای این کار وجود دارد و اعتبارات مورد نیاز برای متولیان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها با حداقل ظرفیت های معدنی موجود در استان فعالیت می کنیم، اظهار داشت: ظرفیت های استان بیش از اینهاست و برای جبران کاستی ها باید در شناسایی ظرفیت های معدنی استان اقدامات اساسی صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان افزود: به سازمان محیط زیست ماموریت داده شده در خصوص حذف و اضافه کردن مناطق حفاظت شده به منظور تسهیل فعالیت های معدنی اقدام کند.

عباسی افزود: استان آماده است در منطقه ماهنشان به ازای هر مقدار کاهش مناطق حفاظت شده برای انجام فعالیت های معدنی دوبرابر آن را در مناطق دیگر استان ایجاد کند.

