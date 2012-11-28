به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصوری در نشست مدیران منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی کشور اظهار داشت: منطقه ویژه پارس بزرگترین دانشگاه صنعتی کشور است و توانمندی‌های بالقوه صنعت نفت در پایتخت انرژی کشور سبب ارتقای زمینه‌های علمی و فرهنگی کشور شده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به پتانسیل بالقوه منطقه در زمینه ارتقا علمی و فرهنگی کشور تصریح کرد: تجربه اندوزی و افزایش مهارت نیروهای شاغل در زمینه های بالادستی و پایین دستی حوزه عملیاتی پارس جنوبی، راه اندازی دانشگاه های مختلف در این منطقه را توجیه پذیر کرده و در این راستا سازمان منطقه ویژه پارس به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران آماده هر گونه همکاری با جامعه دانشگاهی کشور است.

لزوم توسعه واحدهای دانشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی انرزی پارس



دکتر مسعودی، رئیس منطقه 16 دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به توانایی های دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه توسعه علمی و فرهنگی منطقه تصریح کرد: برای برطرف کردن چالش های پیشرو باید از حداکثر امکانات بالقوه منطقه استفاده لازم را برد و همکاری بیش از پیش سازمان منطقه ویژه با دانشگاه آزاد اسلامی را خواستار شد.

وی خواستار توجه بیشتر و توسعه واحدهای دانشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی انرزی پارس شد و افزود: با توجه به وجود منابع عظیم گاز در منطقه و نیاز به تکنسین های فنی لازم باید نسبت به توسعه مراکز فنی و حرفه ای در این منطقه توجه بیشتری کرد.

رتبه نخست منطقه ویژه پارس در جذب نیروی متخصص



حاجیانی مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به نامرتبط بودن رشته‌های تحصیلی در منطقه گفت: فارغ التحصیلان علی رغم میل باطنی و از روی نیاز در مشاغل نامرتبط مشغول به کار می شوند.

وی ضمن اشاره به رتبه نخست منطقه در جذب نیروی متخصص گفت: تعداد زیادی از متخصصان جویای کار به مدیریت کار و خدمات اشتغال مراجعه می کنند که متاسفانه قادر به جذب همه آنها نیستیم.

حاجیانی آمادگی مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس برای برگزاری کلاس های تقویتی پیش از آزمون ورودی را اعلام کرد.

تحصیل 4.4 میلیون دانشجو در کشور



مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم و تحقیقات با اشاره به توسعه منویات مقام معظم رهبری و راه اندازی مراکز آموزشی در کشور گفت: تمام تلاش وزارت علوم و تحقیقات در جهت توسعه کمی و کیفی دانشگاههای کشور است.

دکتر حسنی به تعداد دانشجویان قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب 175هزار دانشجو در کل کشور تحصیل می کردند اما امروز می بینیم که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران این تعداد تا به امروز به چهار میلیون و چهار صد هزار نفر رسیده است.

مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم و تحقیقات کشور به تحریم های علمی اعمال شده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دانشگاههای ما توانسته اند در جهت توسعه رشته های هوا و فضا و نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی گامی موثر بردارند.

دکتر حسنی خواستار فایق آمدن دانشگاه آزاد در برابر تحریم های علمی شد و گفت: دانشگاه آزاد آمادگی کامل برای ادامه تحصیل دانشجویان خارج از کشور در داخل کشور را دارد.

مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم و تحقیقات کشور ضمن تشکر از وزارت نفت در راستای ارتقای سطح علمی خواستار همکاری بیشتر در جهت پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی شد.

حمایت منطقه ویژه پارس از پروژه های تحقیقاتی



احمدزاده مدیر پژوهش و فناوری به توانایی های بالقوه در منطقه اشاره کرد و گفت: باید حداکثر استفاده را از توان بالقوه موجود در منطقه داشته باشیم.

وی گفت: ارتباط تنگاتنگ با مدیران دانشگاهی و مراکز علمی در منطقه و خارج از منطقه، برگزاری نشست های علمی در راستای رشد و توسعه صنعت نفت در منطقه می تواند ما را در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کمک کند.

وی ضمن برشمردن مزایای منطقه ویژه پارس؛ آمادگی صنعت نفت را برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی اعلام کرد و گفت:منطقه ویژه پارس خواستار حضور فعال تر دانشگاه آزاد و سایر مراکز علمی در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی منطقه است.

احمدزاده گفت: با توجه به استقرار و توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی و پترشیمی های مستقر در منطقه دانشگاه آزاد می تواند بیش از پیش در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مشارکت داشته باشد.

مدیر پژوهش و فناوری خواستار ایجاد رشته های تخصصی مرتبط با صنعت نفت در مقاطع ارشد و دکترا شد و توجه بیشتر به تدریس زبان انگلیسی در کنار دروس دانشگاهی را از اولویت های خواند.

وی همچنین صیانت از محیط زیست را از اهم وظایف منطقه دانست و از تخصیص اعتبار کافی در این زمینه خبر داد.