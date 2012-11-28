دستگاههای برتر اجرایی استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، لطف الله سیاهکلی معاون رسانه های مجازی سازمان صداوسیما برگزار شد گفت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان از سال 82 در شاخص‌های عمومی و اختصاصی انجام شده است.

درافشانی افزود: در ارزیابی عملکرد سال گذشته، 46 دستگاه اجرایی مستندات خود را به منظور ارزیابی به دبیرخانه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان ارسال کردند.

وی ادامه داد: در بخش شاخص‌های اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق در بخش امور زیربنایی، سازمان اقتصاد و دارایی در بخش امور حاکمیتی، بیمه خدمات درمانی در بخش امور آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و جهاد کشاورزی در بخش امور اقتصادی به عنوان دستگاه برتر معرفی شدند.

درافشانی اظهارداشت: در بخش شاخص‌های عمومی در گروه استقرار و توسعه دولت الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق، در بخش ساماندهی نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت و در بخش خدمات رسانی به مردم و شهروند مداری استانداری قزوین به عنوان دستگاه برتر معرفی شدند.

وی تصریح کرد: در بخش واحد عملیاتی در سطح شهرستان نیز اداره ثبت احوال بوئین ‌زهرا توانست عنوان دستگاه برتر را کسب کند.

در این مراسم از یوسف جبارزاده، محمد علی قاسمی، بهرامی، محمدرضا صفری و حسن جمشیدی ها به عنوان مدیران دستگاههای اجرایی برتر استان تقدیر شد.