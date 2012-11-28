متقاضیان وام اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) در شیراز به فرمانداری مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زرین کلاه با بیان اینکه بیشترین درخواست مراجعه‌کننده‌ها در ملاقات ها و دیدارهای چهره به چهره مردمی درخواست مساعدت در پرداخت وام خوداشتغالی صندوق مهر امام رضا (ع) بوده، در خصوص موارد پرداخت وام قرض الحسنه گفت: تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا(ع) در جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی،‌ خویش فرمایی یا خود اشتغالی و کار فرمایی کارآفرینی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و زیربخش‌های مربوط به آنان پرداخت می‌شود.

وی افزود: در این راستا از صبح امروز متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در شهرستان شیراز از سوی فرمانداری به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی می شوند.

فرماندار شیراز در خصوص شرایط ثبت نام و دریافت تسهیلات اشتغال از صندوق مهر امام رضا (ع) خاطر نشان کرد: تسهیلات قرض الحسنه اشتغال تنها مختص بیکاران و افراد جویای کار است و به افراد شاغل در شرکت های دولتی، خصوصی، مغازه داران، دارندگان کسب و کار و به سایر افراد از این گروه تعلق نمی گیرد.

فرماندار شیراز با بیان اینکه وام گیرندگان صندوق نباید دارای چک برگشتی و یا بدهی معوقه در نظام بانکی کشور باشند، بیان کرد : کارمندان، کارگران تمام وقت، مستمری بگیران و جانبازان و ایثارگران که حالت اشتغال هستند به همراه دانشجویان، هنرجویان و دانش آموزان تا پایان فراغت از تحصیل نیز شامل اخذ تسهیلات نیستند.

زرین کلاه با بیان اینکه متقاضیان با داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 50 سال با رعایت سایر مقررات ، مشمول در یافت این تسهیلات هستند، در خصوص سقف تسهیلات نیز ابراز داشت: سقف تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) حداکثر 100 میلیون ریال با کارمزد چهار درصد متناسب با طرح کسب و کار و با دوره تنفس چهار ماهه و آورده نقدی افراد 20 درصد تسهیلات الزامی معیین شده است.

وی تاکید کرد: متقاضیانی که قبلا از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی، صندوق مهر امام رضا(ع) ، کمیته امداد، بهزیستی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر سازمان های حمایتی استفاده کرده اند در اولویت نیستند.

فرماندار شیراز تصریح کرد: زنان سرپرست خانواده و خود سرپرست ( دختران مجرد بالای 30 سال که سن پدر بالای 60 سال و در حال حاضر فرزند ارشد خانواده باشند) در اولویت قرار می گیرند.

زرین کلاه ادامه داد: پرداخت تسهیلات کشاورزی و دامداری فقط با تائید جهاد کشاورزی به ساکنین روستاها (نامه شورا و دهیاری الزامی است) قابل بررسی خواهد بود.

معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال از صندوق مهر امام رضا(ع) از سوی فرمانداری شیراز حداکثر تا نیمه دوم دی ماه ادامه خواهد داشت.