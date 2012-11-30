اختلافات بر سر "من مادر هستم"/ سینما آزادی حواله اکران فیلم نگرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات اکران برای فیلم جدید جیرانی، عدم ارائه حواله نمایش سینما آزادی، آغاز اکران سه فیلم جدید، پروانه ساخت چهار فیلم و... از اخبار مهم سینمای ایران در هفته اول آذر ماه بود.

"من مادر هستم" و مشکلات اکران

فیلم "من مادر هستم" ساخته فریدون جیرانی از جمله فیلم‌هایی است که حوزه هنری آن را فیلم مناسبی ندانسته و سالن‌های نمیاش‌اش را در اختیار آن قرار نداده است.

اکران این فیلم از روز 8 آذر ماه در گروه سینمایی آفریقا آغاز شد. اما نکته قابل توجه درباره این فیلم بیانیه انصار حزب الله بود. در بخشی از این بیانیه که روی خروجی سایتها قرار گرفت، آمده است: امت همیشه در صحنه حزب‌الله در برابر عملکرد شنیع سازمان سینمایی هشیار است و بدینوسیله هشدار می‌‌دهد که این سازمان موظف به پیروی از احکام اسلام و رای علمای دین بوده و دراین راستا تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 7 آذر مهلت دارد حکم لغو مجوز نمایش عمومی فیلم کثیف "من مادرهستم" را اعلام نماید.

در غیر این صورت مردم متدین با اقتدا به امام شهیدشان راسا وارد عمل گردیده و با عمل به ترتیبات بند"م"وصیتنامه امام خمینی(ره) اعتراض خود را در عرصه عمل و با تحصن در مقابل ساختمان وزارت ارشاد ادامه خواهند داد. بدیهی است توقف اجرای ترتییات بند "م" موکول به تمکین مسئولین بی‌مسئولیت در برابر مطالبه برحق مردم خواهد بود.

اما در پاسخ به این بیانیه، کارگردان و تهیه کننده اثر در یادداشتی تاکید کردند: فیلم سینمایی "من مادرهستم" یک فیلم اخلاقی است که یک نوع سبک زندگی را به چالش می‌کشد. بنابراین از عده‌ای که ندیده تحت تأثیر تحریکات پشت پرده، جوسازی ناجوانمردانه‌ای را علیه فیلم شروع کردند و قضاوتشان را قضاوتی اسلامی تلقی کردند دعوت می‌کنیم که از فردا به تماشای آن بنشینند و بعد از دیدنش نظر بدهند.سازندگان "من مادر هستم" معتقدند که شرایط اکران به دلیل تصمیم نادرست یک نهاد دولتی در معرض بحران قرار گرفته است و کسانی که به بقای سینما و حیاتش در این شرایط اعتقاد دارند باید جلوی این تصمیم نادرست بایستند.

سکوت برخی از روشنفکران مسلمان داخل سینما در این رابطه توجیح پذیر نیست. ما نمی‌خواهیم با کسانی که این سکوت را در پیوند منافع آنها با بخشی از قدرت تحلیل می‌کنند، همصدا شویم، ما هنوز آنها را دوستان سینمای ایران می‌دانیم. امیدواریم آنها بعدها در مقابل تاریخ دلیلی برای این سکوت خود داشته باشند.

همچنین تنی چند از اعضای کمیسون فرهنگی مجلس نیز از این عمل انصار حزب الله حمایت کردند و تا این لحظه هیچ کدام از مسئولان در سازمان سینمایی پاسخی در این‌باره نداده‌اند. پس از آن نیز انصار حزب الله از مردم دعوت کردند تا روز شنبه 11 آذر ماه روبروی وزارت ارشاد تجمع کنند.

اما موضوع به اینجا ختم نشد و اینبار در روز 8 آذر ماه پس از اکران این فیلم رسایی یکی از اعضای پروانه نمایش در گفتگویی تاکید کرد که این فیلم پروانه نمایش ندارد و مجوز آن منوط به اصلاح صحنه هایی از فیلم است. باز هم هیچ کدام از مسئولان ارشاد پاسخگو نشدند و فقط میر آبادی در گفتگویی کوتاه عنوان کرد که فیلم پروانه نمایش دارد. اما اکران این فیلم آغاز شده است و نمایش خصوصی آن به مناسب افتتاحیه "من مادر هستم" در سینما آفریقا چهارشنبه شب برگزار شد.

سینما آزادی و دعوای دوباره با شورای صنفی نمایش

سینما آزادی از پردیس‌های حوزه هنری است که از ابتدای امسال برای گرفتن حواله اکران چندین بار دچار مشکلاتی شده است و هربار شورای صنفی نمایش از موضع خود کوتاه آمده و دوباره حواله اکران صادر کرد. اما اینبار هم شورای صنفی نمایش از دادن حواله اکران برای فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به این سینما امتناع کرد. این سینما هم اکنون فقط فیلم هایی که قبل از آغاز محرم اکران کرده را به نمایش گذاشته است. این دعوا همچنان ادامه دارد!

تعطیلی سینماها تا چند هفته دیگر

انجمن سینماداران به تازگی نامه‌ای را به ریاست سازمان سینمایی ارسال کرده‌اند مبنی‌بر اینکه به دلیل شرایط بد اقتصادی دیگر فیلم اکران نمی‌کنند و در آن تاکید کرده‌اند که بعد از پایان اکران چهار فیلم جدید که از 8 آذر ماه روی پرده خواهند رفت، دیگر هیچ فیلمی با ادامه این وضعیت نمایش نمی‌دهند. شورای صنفی نمایش نیز این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که وضعیت سینماداران به هیچ وجه مناسب نیست و با توجه به این موضوع آنها نمی‌توانند هزینه‌های سالن را تامین کنند و با این موضوع موافقت کردیم. به همین دلیل در شورا هیچ پروانه نمایش جدیدی برای آنها صادر نشده است.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در اینباره تاکید کرد: امیدوارم کمیسیون فرهنگی و دولت برای برطرف شدن این مشکل حمیات‌های لازم را انجام دهند. زیرا در غیر این صورت دیگر هیچ سالن سینمایی نخواهیم داشت و جشنواره فجر نیز بدون سالن نمایش می‌ماند.

در متن نامه سینماداران به سازمان سینمایی آمده است:در مورخه 23/8/91 با حضور در محل انجمن سینماداران ایران همگی ما سینماداران تهران و شهرستان اعلام می‌داریم با توجه به کاهش و بحران شدید ریزش مخاطب و عدم اکران فیلم‌های مناسب و هزینه‌های جاری سرسام‌آور، نگهداری سالن‌های سینما و اکران فیلم‌ها از اوایل سال جاری با وضعیت بحرانی و شرایط بد اقتصادی مواجه شده‌ایم که متعاقب آن دیگر توان ادامه این شرایط را نداریم.

از این تاریخ به بعد از انعقاد قرارداد با کلیه دفتار پخش از اکران فیلم و پرداخت عوارض و مالیات‌های غیرمنصفانه که تحمیل شده به سینماها معذوریم و چنانچه تا مدت 15 روز تدابیر و تصمیماتی جهت رفع مشکلات عدیده که گریبانگیر سینماداران شده اتخاد نشود ناچارا کل سینماهای کشور به خصوص سینماهای بخش خصوصی یکجا تعطیل خواهند شد.

وزیر ارشاد نیز در آخرین اظهار نظر خود در جمع خبرنگاران دراین‌باره عنوان کرد: نگرانی بابت تعطیلی سینما وجود ندارد و خطری سینماها را تهدید نمی کند. البته گزینه های دیگری همانند برنامه های تلویزیونی و فیلم های نمایش خانگی وجود دارد و می توان با این موارد اقداماتی را انجام داد. ضمن اینکه فیلم های متعدد دیگری از جمله فیلم شهید چمران در دست ساخت است که از افتخارات ما محسوب می شود و می تواند جایگزین این فیلم‌ها شود.

آغاز اکران سه فیلم بدون "پله آخر"

سه فیلم "من مادر هستم" فریدون جیرانی، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" روح الله حجازی و "بی خود و بی جهت" عبدالرضا کاهانی از روز 8 آذر ماه در گروههای سینمایی آفریقا، قدس و عصر جدید اران شدند. البته قرار بود فیلم "پله آخر" علی مصفا نیز در گروه سینمایی آزادی به نمایش در بیاید که شورای صنفی نمایش عنوان کرد که این یک هفته دیگر "میگرن" در این گروه به اکران خود ادامه دهد از هفته آیند "پله آخر" اکران شود.

پروانه ساخت 4 فیلم

در جلسه دیروز شورای پروانه ساخت چهار پروانه ساخت صادر شد. در این جلسه پروانه ساخت برای فیلم سینمایی "زندگی دوگانه سیروس" به کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی رحمان سیفی آزاد ، فیلم سینمایی "شمشیر واژدها" به کارگردانی محمدرضااسلاملو و تهیه کنندگی شفیع آقامحمدیان( مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی)، همچنین فیلم های سینمایی"موج کوتاه" به کارگردانی و تهیه کنندگی مرتضی آتش زمزم و فیلم سینمایی "دهلیز" به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سیدمحمودرضوی پروانه ساخت دریافت کردند.