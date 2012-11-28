استادیوم شهید دستغیب شیراز در حد مردم این شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله ویسی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری بعد از مسابقه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان گفت: فارس مهد تمدن با فرهنگ ایران زمین است و متاسفانه داشتن چنین ورزشگاهی در این شهر جای تاسف دارد.

وی گفت: این ورزشگاه به نام شهید آیت الله دستغیب است اما به دلیل کم توجهی مسئولین امروز در حد یک ورزشگاه در دورافتاده ترین نقطه ایران هم نیست.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به اینکه لیاقت مردم شیراز بیش از امکانات موجود این ورزشگاه است یادآور شد: رختکن این ورزشگاه فاقد امکانات مناسب است. 68 صندلی بیشتر در این ورزشگاه موجود نیست و تماشاگران از داشتن کمترین امکانات رفاهی نیز محروم هستند که این موضوع باید برای مسئولین استان فارس یک دغدغه بزرگ باشد.

ویسی با بیان اینکه بدون مصدوم این بازی را ترک کردن جای شکر دارد گفت: چمن این ورزشگاه به نوع خود بی نظیر است زیرا این زمین چمن با آسفالت تفاوتی ندارد و خدا را شاکرم که بازیکنان من از این زمین سالم خارج شدند.

وی در خصوص بازی با تیم فجر شهید سپاسی شیراز نیز افزود: بازی از لحاظ کیفی در سطح بسیار پائینی قرار داشت و مساوی برای هر دو تیم راضی کننده بود. از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پیکان با نتیجه مساوی صفر بر صفر به کار خود پایان دادند.