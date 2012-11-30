کارت ملی هوشمند سبب جلوگیری از سوء استفاده و جعل می شود

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون کارت ملی هوشمند در حال جایگزینی کارت ملی قدیمی است و این کارت ها سبب جلوگیری از سوء استفاده و جعل می شود.

وی ادامه داد: شناسایی افراد بر اساس شماره ملی است و ثبت اثر انگشت هنگام گرفتن کارت هوشمند انجام می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان البرز گفت: عکس دیجیتال، رمز الکترونیکی و امضای دیجیتالی از ویژگی های کارت هوشمند است.

میرزایی تصریح کرد: این کارت امکان ورود به دنیای مجازی و الکترونیکی امکان پذیر می کند.

مدیر کل ثبت احوال استان البرز اظهار داشت: کارت های ملی قبلی نیز اعتبار دارد ومشکل خاصی ندارد.

وی ادامه داد: این طرح در استان قم به صورت پایلوت آغاز شده و به تدریج کارت های ملی هوشمند جایگزین می شود.