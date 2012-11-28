  1. جامعه
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

گلزاری به مهر خبر داد:

انفجار کارخانه رنگ سازی در حاشیه شهریار

انفجار کارخانه رنگ سازی در حاشیه شهریار

جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: صدای انفجار شنیده شده در شهریار مربوط به آتش‌سوزی در یک کارخانه رنگ سازی است.

سرهنگ گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز چهارشنبه یک کارخانه رنگ سازی در حومه شهریار آتش گرفت که آتش نشانان در حال حاضر با حضور در محل عملیات اتفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: صدای انفجار شنیده شده در شهریار نیز مربوط به انفجارهای صورت گرفته در انبار مواد اولیه این کارخانه می باشد.

جانشین فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای امدادی و پلیس در محل حادثه حضور دارند که نمی توان در خصوص میزان خسارت وارده و شدت آتش سوزی اظهارنظر کرد. همچنین تاکنون گزارشی در خصوص مصدومان یا کشته های احتمالی این حادثه مخابره نشده است.

کد مطلب 1753866

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