به گزارش خبرگزاری مهر: محمد دلبری که در سومین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی در تایلند شرکت کرده است، به عنوان اولین سخنران از میان شهرداران ایرانی حاضر در اجلاس سخنرانی کرد.



وی در این جلسه اظهار داشت: همواره از ابتدای حضور حیات در کره زمین، انسان نگران رفع نیازهای خود بوده است چرا که نفس تعالی طلب انسان، بلند پروازانه در جستجوی قله های حداکثری امکانات برای افزایش مطلوبیتهای خود بوده است.



شهردار قم با اشاره به منابع محدود در اختیار انسان‌ها که سبب شده به چگونگی استفاده از این منابع و ترکیب بهینه آنها توجه خاصی داشته باشد گفت: با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و منابع و امکانات موجود در هر منطقه، تفاوت در هزینه‌های تولید ایجاد شده و موجب گردیده اقتصاددانان زمینه مبادله کالا و خدمات را با توجه به مزیتهای مطلق و نسبی و هزینه فرصتهای مختلف تبیین و تشریح نمایند.



وی در ادامه اذعان داشت: قاره کهن آسیا به جهت منابع سرشار خدادادی در سرزمین‌های مختلف آن که به ودیعه گذاشته شده و مردمانی کوشا و خستگی ناپذیر؛ همیشه بعنوان مراکز تولید کالا و خدمات مبتنی بر دانش و تکنولوژی مطرح بوده و بازار وسیعی از مصرف نیز در این قاره وجود دارد.



دلبری با اشاره به تحولات روز افزون در شهر نشینی مدرن که همگام با صنعتی شدن رقم خورده است تصریح کرد: این مسئله شهرداریها را با وظایف و مسئولیتهای پیچیده ای روبرو ساخته که ضرورت آینده نگری و برنامه ریزی برای مدیریت محیط شهری را بیش از پیش آشکار و نمایان نموده است تا با انطباق نیازها با مقتضیات زمانی و مکانی و بهره گیری از منابع در اختیار بتوان به مدیریتی جامع و همه جانبه دست یافت.



حوزه عملکردی شهرداری‌ها نباید محدود به وظایف فعلی آنها شود



وی افزود: وقتی با دیدگاه اقتصادی به شهر نگاه می‌کنیم، مباحث فراتر از یک محدوده جغرافیایی خود نمایی می‌کند و محدوده اقتصادی ممکن است بسیار وسیع تر از یک محدوده سیاسی ناشی از تقسیمات کشوری باشد و حتی در خصوص برخی شهرها اقتصاد شهری متاثر و تاثیر گذار بر روابط اقتصادی شهرهای دیگر بخصوص شهرهای مجاور است.



شهردار قم ارتباط با شهرهای کشورهای دیگر را راهی در جهت گسترش روابط در زمینه تبادل تجارب و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی و مادی متقابل ذکر کرد و بیان داشت: گسترش روزافزون نیازهای شهری و تعیین اهداف عالی برای ارتقاء سطح رفاه شهرنشینی در شهرهای بزرگ مشخص می‌نماید که حوزه عملکردی شهرداری‌ها نباید محدود به وظایف فعلی آنها شود.



وی تصریح کرد: زمانی شایسته و روا سخن گفته‌ایم که شهردار و شهرداری به معنی واقعی کلمه بتواند مدیریت جامع شهر را در اختیار داشته باشد تا علاوه بر مدیریت و نگهداری شهر، در قالب یک برنامه هدفمند به مشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... شهری با ایجاد تجانس و همگرایی بین برنامه ها، رسیدگی نماید.



دلبری با تاکید بر مدیریت جامع شهر به عنوان مهمترین زیرساخت برای حضور شهرداری‌ها در عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری اذعان داشت: این امر می‌تواند در ایجاد و توسعه درآمد پایدار شهری نقش به سزائی داشته و حضور شهرداری‌ها را در عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری جامعیت بخشد.



قم در آستانه یک تحول و پیشرفت قرار گرفته است



وی در ادامه عنوان داشت: ما از یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کرده‌ایم، که به عنوان بزرگترین حوزه علمیه در علوم اسلامی شیعی مطرح است و خاستگاه انقلاب عظیم اسلامی ایران بوده است. این شهر که قم نام دارد، مدفن دختر امام هفتم و خواهر امام هشتم ما شیعیان را به عنوان حرم مطهر در خود جای داده و به ام القرای جهان تشیع معروف است.



شهردار قم با اشاره به اینکه شهر قم به دلیل پذیرش زائرین فراوان توجه مسئولان کشوری را به خود جلب کرده است گفت: قم در آستانه یک تحول و پیشرفت قرار گرفته و پروژه های متعددی به منظور تامین زیرساخت‌های شهری در آن تعریف شده که برخی از آنها مانند مترو، منوریل، احداث فرودگاه و..... در حال اجرا است و برخی دیگر نیز آماده شروع و سرمایه گذاری می‌باشد.



وی در پایان از اعضای حاضر در اجلاس مجمع شهرداران آسیایی دعوت کرد تا از شهر مقدس قم و پروژه های در حال اجرای آن بازدید نمایند.



دلبری ضمن اعلام آمادگی خود برای بهره مندی از روش‌های تامین مالی پروژه‌های شهری و روابط متقابل ابراز داشت: می‌بایست زمینه تبادل نظریات و تجربیات را برای همدیگر فراهم نموده و در زمینه تبادل تجارب و بهره گیری از سرمایه‌های انسانی و مادی متقابل گام برداریم.

