برخی بازیکنان ذوب آهن در حد لیگ دسته دوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر چهارشنبه پس از تساوی تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی امروز دو تیم در حد لیگ دسته اول هم نبود. ما برای این بازی با زحمت توانستیم 12 بازی را آماده حضور در آبادان کنیم ضمن اینکه در برخی پستها به شدت با کمبود یا نبود مهره تاثیرگذار مواجه هستیم.

وی افزود: نتیجه تساوی برای ما دلخواه بود زیرا پتانسیل تیم ذوب آهن همین است و نباید در این شرایط، انتظاری فراتر از این از ذوب آهن داشت. از داوری بازی راضی بودم زیرا مشکل خاصی در بازی به وجود نیاورد.



کاظمی تاکید کرد: با جذب بازیکن جدید، ما در نیم فصل جزو شش تیم نخست لیگ برتر خواهیم بود و امتیازات بیشتری به دست خواهیم آورد. متاسفانه برخی از بازیکنان ذوب آهن در سطح لیگ دسته دوم هم نیستند ولی اگر تعدیلاتی در ترکیب بازیکنان انجام دهیم بازیهای بهتری انجام خواهیم داد.



سرمربی تیم ذوب آهن عنوان کرد: صنعت نفت بازیکنان خوبی دارد ولی حیف که در این سیستم اسیر شده اند و نمی توانند توانایی های خود را بروز دهند. هواداران نفت که تعدادشان نسب به سایر تیمها بسیار زیاد است باید با حمایت خود از تیمشان، اجازه ندهند صنعت نفت به لیگ دسته اول سقوط کند.



کاظمی عنوان کرد: در این بازی برای نخستین بار در این فصل، استرسی نداشتم زیرا هیچ فشاری روی تیم ما صورت نگرفت.



از سری رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور تیمهای صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم همچنان خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس کنند.



گلهای این بازی را روح الله عرب در دقیقه 73 بازی برای صنعت نفت و پیام صادقیان در دقیقه 58 بازی برای ذوب آهن به ثمر رساندند.

