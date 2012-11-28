بهره بردرای از 2400 واحد مسکن مهر در آمل

محسن غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد واحد در قالب طرحهای خودمالکی و انبوه سازی مسکن مهر در شهرستان آمل در حال اجرا است.



وی افزود: هم اکنون ساخت هفت هزار و 300 واحد مسکن مهر آمل در حال انجام بوده که 80 درصد از این تعداد به صورت خود مالکی در حال ساخت است.



معاون اداره راه و شهرسازی آمل با بیان اینکه این شهرستان در بخش مسکن مهر دومین شهرستان مازندران به لحاظ حجم زیاد اجرای این طرح است، افزود: تاکنون بیش از هزار و500 واحد مسکن مهر در شهرستان آمل به صورت خودمالکی و تجمیعی بهره داری و در اختیار متقاضیان قرار داده شد.



غفاری ادامه داد: پنج هزار و840 واحد طرح مسکن مهر در آمل در مرحله سفت کاری، اسکلت و فونداسیون قرار دارد و پیش بینی می شود بیش از نیمی از این تعداد تا پایان دولت دهم بهره برداری و تحویل متقاضیان شود.



وی تصریح کرد: فراهم شدن برخی امکانات مورد نیاز از سوی اداره های خدمات رسان شهرستان از خواسته های طرح های مسکن مهر بوده که باید از سوی روسای این ادارات همکاری بیشتری صورت گیرد.



معاون اداره راه و شهرسازی آمل ابراز امیدواری کرد: واگذاری به موقع ترانس های برق برای واحدهای انبوه سازی مسکن مهر با تعامل بیشتری از سوی شرکت توزیع و اداره برق شهرستان انجام شود.