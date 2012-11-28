قوانین داوری در بازی نفت آبادان وذوب آهن عوض شد/نیاز به بازیکن داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آلفردو کاسمیرو عصر چهارشنبه پس از تساوی تیمش در برابر ذوب آهن در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: مثل اینکه قوانین داوری فیفا عوض شده است زیرا داور در این بازی قوانین جدیدی از داوری را اجرا کرد.

وی به طعنه افزود: نمی دانستیم بازی با دست در 18 قدم امکانپذیر است و ای کاش این موضوع را قبل از بازی به ما می گفتند تا بازیکنان ما هم با دست در 18 قدم بازی کنند.



کاسیمرو عنوان کرد: عده ای که نمی دانم چه کسانی هستند علیه نفت جبهه گرفته اند و دوست ندارند این تیم نتیجه بگیرد. امروز در برابر ذوب آهن در برابر 15 نفر( منظور سه داور بازی و بازیکنان حریف) بازی کردیم و در حالیکه می توانستیم پیروز این بازی باشیم با تساوی زمین بازی را ترک کردیم.



سرمربی نفت آبادان عنوان کرد: از نظر بدنی در این بازی هیچ مشکلی نداشتیم ولی حداقل به یک پنالتی نیاز داشتیم تا روند بازی را به سود خود عوض کنیم ضمن اینکه در این بازی کمی بدشانس بودیم زیرا در هفت دقیقه نخست دیه گو ملو را از دست دادیم و در ادامه با مشکل مواجه شدیم.



کاسمیرو تاکید کرد: بی شک یک روز بدشانسی تیم ما را رها خواهد کرد و ما می توانیم همانند سایر تیمها طمع پیروزی را بچشیم هر چند در این بازی روی اشتباهات فردی گل خوردیم.



وی اظهار کرد: صنعت نفت در این فصل هم سرمربی و هم مدیرعامل خود را تغییر داده و با تغییراتی در سطح بازیکنان، این تیم می تواند به روزهای خوبش بازگردد. بعد از بازی با پیکان تهران دست به جذب چند بازیکن تاثیرگذار خواهیم زد و تیم را تقویت خواهیم کرد. هر چند امکان خرید بازیکن خارجی برای تیم صنعت نفت مهیا نیست.



از سری رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور تیمهای صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم همچنان خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس کنند.



گلهای این بازی را روح الله عرب در دقیقه 73 بازی برای صنعت نفت و پیام صادقیان در دقیقه 58 بازی برای ذوب آهن به ثمر رساندند.

