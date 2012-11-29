50 درصد از محور زنجان به طارم تحت پوشش شبکه مخابراتی است

نیکنام جدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تجهیزات مورد نیاز در محور جدید زنجان به طارم برای پوشش مخابراتی نصب میشود.
وی اظهار داشت: در مجموع چهار عدد BTS در این محور نصب و راهاندازی میشود.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان اظهار داشت: 70 کیلومتر فیبر نوری در محور زنجان به طارم اجرا میشود و تاکنون بیش از 55 کیلومتر از فیبر نوری در این محور اجرا شده است.
جدیدی تاکید کرد: فیبر نوری در بیش از 15 کیلومتر از جاده جدید زنجان به طارم اجرا میشود.
وی افزود: تامین تجهیزات مورد نیاز برای نصب در محور جدید زنجان به طارم با مشکل روبه رو است و در حال حاضر امکان مکالمات تلفنی در 50 درصد از این محور وجود دارد.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان گفت: تا پایان خرداد ماه سال آینده فیبر نوری محور جدید زنجان به طارم اجرا میشود.
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