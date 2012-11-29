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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

جدیدی:

50 درصد از محور زنجان به طارم تحت پوشش شبکه مخابراتی است

50 درصد از محور زنجان به طارم تحت پوشش شبکه مخابراتی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان گفت: 50 درصداز محور زنجان به طارم تحت پوشش شبکه مخابرات است.

نیکنام جدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تجهیزات مورد نیاز در محور جدید زنجان به طارم برای پوشش مخابراتی نصب می‎شود.

وی اظهار داشت: در مجموع چهار عدد BTS در این محور نصب و راه‏‌اندازی می‏‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان اظهار داشت: 70 کیلومتر فیبر نوری در محور زنجان به طارم اجرا می‏‌شود و تاکنون بیش از 55 کیلومتر از فیبر نوری در این محور اجرا شده است.

جدیدی تاکید کرد: فیبر نوری در بیش از 15 کیلومتر از جاده جدید زنجان به طارم اجرا می‏‌شود.

وی افزود: تامین تجهیزات مورد نیاز برای نصب در محور جدید زنجان به طارم با مشکل روبه رو است و در حال حاضر امکان مکالمات تلفنی در 50 درصد از این محور وجود دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان گفت: تا پایان خرداد ماه سال آینده فیبر نوری محور جدید زنجان به طارم اجرا می‏‌شود.
 

کد مطلب 1753896

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