به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سومین ساخته بلند سینمایی بهرام بهرامیان است که دومین کار وی نیز با عنوان "پریناز" بیش از یک سال است که توقیف شده و امکان اکران ندارد. پس از گذشت 70 درصد از فیلمبرداری "آینه و شمعدون" با حضور ترکسی زیادی از بازیگران سینما و تئاتر، فیلمبرداری این فیلم متوقف شد و حتی به نوعی می‌توان عنوان کرد که فیلم توقیف شد.

در همین ارتباط کارگردان، تهیه‌کننده و هیچ کدام از عوامل فیلم صحبتی نکردند و فقط مدیران اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفتگوهای کوتاهی تاکید کردند که فیلمنامه این فیلم در حال بررسی است و باید اصلاحاتی روی آن صورت گیرد. البته قرار بود چند روز پس از این توقف با اعمال اصلاحات و حتی حذف یکی از کاراکترها که بازی وی هنوز شروع نشده بود، دوباره فیلمبرداری از سر گرفته شود.

اعضای اتحادیه تهیه‌کنندگان نیز در دیداری با رئیس سازمان سینمایی عنوان کردند که بهتر است مشکلات این فیلم برطرف شود، زیرا چنین اتفاقاتی به نفع سینمای ایران نیست و اتفاقا جواد شمقدری نیز قول مساعدت داده بود.

اما با گذشت بیش از 20 روز از این توقف، شنیده‌ها حاکی است که پرونده این فیلم بسته شده و دیگر امکان ساخت ندارد.همچنین یک منبع آگاه در سازمان سینمایی عنوان کرد که اصلاحات و بازنویسی فیلمنامه "آینه و شمعدون" اساسی است و زمان زیادی می طلبد. با این وجود گویا عوامل نیز ترجیح دادند که از ساخت فیلم منصرف شوند و حتی دوربین و وسایل دیگر را هم تحویل داده‌اند.

بهرامیان سکوت خود را شکست

اما روز 8 آذر ماه بهرام بهرامیان کارگردان فیلم، سکوت خود را شکست و نامه‌ای در همین ارتباط به وزیر ارشاد نوشت. در بخشی از این نامه امده است: با توجه به مراحل اداری درخواست پروانه ساخت، فیلمنامه‌ای که با آن پروانه ساخت گرفته شده باید در ارشاد موجود باشد. بنده عاجزانه از این عزیزان می‌خواهم که فیلمنامه مورد اشاره‌شان را در اختیار ما بگذارند تا ما‌‌ همان فیلمنامه تغییر نکرده را بسازیم.

وی همچنین در این نامه تاکید کرد: تا این لحظه هیچ‌کس نه از بنده راش‌های فیلم را خواسته و نه کسی آن‌ها را مورد بازبینی قرار داده است که بخواهند از این تفاوت سر دربیارند؛ چراکه خود بهتر می‌دانند به چه فیلمنامه‌ای مجوز داده‌اند.

البته وزیر ارشاد این نامه را مانند تعداد دیگری از نامه‌های اهالی فرهنگ به وی، تا امروز بی‌پاسخ گذاشته است.

در یک ماه گذشته این برای دومین بار است که فیلمبرداری یک فیلم متوقف می‌شود. پروژه سینمایی "خسته نباشید" از محصولات حوزه هنری نیز با وجود اینکه 70 درصد آن فیلمبرداری شد یکباره متوقف و پس از مدتی پروانه ساخت آن به نام محسن قرایی و یا حذف نام افشین هاشمی و باران کوثری صادر شد.

همچنین نام میرکریمی به عنوان تهیه‌کننده نیز از این اثر حذف شد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که فیلمبرداری این فیلم نیز قرار است بدون در نظر گرفتن این 70 درصد دوباره ازابتدا آغاز شود.