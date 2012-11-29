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۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

کرامتی:

19 مانور زلزله و ایمنی در استان زنجان برگزار شد

19 مانور زلزله و ایمنی در استان زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بحران استان زنجان گفت: همزمان با هفته بلایای طبیعی در سراسر کشور در استان زنجان 19 مانور زلزله و ایمنی برگزار شد.

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگارمهر، افزود: برگزاری مانورها نقش زیادی در آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواقع بحران دارد.

وی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از حوادث در فصل زمستان انجام هماهنگی‎های لازم در دستور کار است و دستگاه‎های اجرایی مرتبط با حوادث نیز آمادگی لازم برای امداد رسانی در فصل زمستان را دارند.

مدیر کل بحران استان زنجان گفت: ذخیره‏سازی سوخت مورد نیاز دستگاه‎های اجرایی و روستاهای استان زنجان انجام شده است.

کرامتی تاکید کرد: در راستای ذخیره سازی سوخت هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: با برنامه‏ریزی‎های صورت گرفته مانور خارج شدن قطار از ریل در زنجان برگزار می‏شود.

کد مطلب 1753904

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