19 مانور زلزله و ایمنی در استان زنجان برگزار شد

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگارمهر، افزود: برگزاری مانورها نقش زیادی در آمادگی دستگاههای اجرایی در مواقع بحران دارد.
وی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از حوادث در فصل زمستان انجام هماهنگیهای لازم در دستور کار است و دستگاههای اجرایی مرتبط با حوادث نیز آمادگی لازم برای امداد رسانی در فصل زمستان را دارند.
مدیر کل بحران استان زنجان گفت: ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز دستگاههای اجرایی و روستاهای استان زنجان انجام شده است.
کرامتی تاکید کرد: در راستای ذخیره سازی سوخت هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته مانور خارج شدن قطار از ریل در زنجان برگزار میشود.
نظر شما