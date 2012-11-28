اعزام دو تیم نجات به محل حریق کارخانه رنگ شهریار/ آتش سوزی ادامه دارد

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حریق کارخانه بزرگ رنگ در فاز یک شهرستان اندیشه شهریار همچنان ادامه دارد، گفت: با توجه به وسعت آتش سوزی دو تیم امداد به محل حادثه اعزام شد ضمن اینکه دو تیم آنفت(سگ های زنده) در محل حادثه حضور دارند.

وی ادامه داد: با توجه به انفجار رخ داده و آوار بسیار زیاد فکر می کنیم کار جستجو و نجات ساعتی به طول بیانجامد.

مدیر روابط سازمان امداد و نجات هلال احمر تصریح کرد: در صورت نیاز تیم های بیشتری به محل حادثه اعزام می شوند.

همچنین هم اکنون تیم های نجات سایر شهرستان های استان تهران در آماده باش هستند تا در صورت نیاز به محل حادثه اعزام شوند.