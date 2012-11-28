استفاده از تجربیات زمان بحران آمار تلفات را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر چهارشنبه در هفتمین گردهمایی علمی و کاربردی مدیران جمعیت هلال احمر در هتل پارس کرمان با اشاره به زلزله بم اظهار داشت: باید از تجربیات آن زمان بهره برد و در مواقع بحران با بکارگیری آنها خسارت و آسیب ها را کاهش داد.

وی آمار کشته شدگان در زلزله سال 82 بم را 40 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: نقش مقاوم سازی ساختمان ها را می توان در زمین لرزه 6.5 ریشتری محمدآباد ریگان مشاهده کرد.

استاندار کرمان یادآور شد: این زمین لرزه با اختلاف یک دهم ریشتر با زلزله بم تنها چهار کشته برجای گذاشت.

نجار میزان اعتبار اختصاص یافته به بازسازی بم را 18 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 400 میلیارد ریال نیز کمک های خارجی برای بازسازی بم صرف شد.

وی ادامه داد: باید ساخت و ساز ساختمان ها براساس استانداردهای تعریف شده انجام شود و برای انجام این امر نیاز به آگاه سازی جامعه و فرهنگسازی است.

استاندار کرمان بیان داشت: در دولت نهم و دهم 300 هزار واحد مسکونی در استان کرمان احداث شده است.

وی با اشاره به وجود 18 گسل فعال در کرمان افزود: بنابراین باید آمادگی لازم مدیریت بحران در زمان زلزله را داشت.

وی یادآور شد: طبق بررسی های صورت گرفته طی سال گذشته، استان کرمان در هر روز شاهد وقوع یک زمین لرزه بالای سه ریشتر بود.

نجار ادامه داد: البته این استان پهناور حوادث طبیعی دیگر مانند سیل و خشکسالی را تجربه کرده است و اینها همه تجربیاتی ارزشمند است که به سختی به دست آمده است و مهم این است که بتوانیم از این بحران ها تجربه کسب کرده و در مواقع دیگر از آنها استفاده کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به افتتاح هزار و 200 کیلومتر بزرگراه طی دولت نهم و دهم بیان داشت: باید با فرهنگسازی افراد را به سمت رانندگی ایمن سوق دهیم.

نجار تعداد کشته شدگان بر اثر تصادفات در جاده ها طی سال گذشته را 25هزار نفر عنوان و تصریح کرد:این آمار تقریبا برابر با آمار کشته شدگان زلزله بم است.