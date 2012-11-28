به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی‌کهن پس از شکست تیمش برابر مس کرمان در نشست خبری حاضر شد و در خصوص این باخت ضمن بیان مطلب فوق گفت: فوتبال همین است. بچه ها زحمتشان را کشیدند اما توان تیم ما در همین حد است. در این مسابقه فوق العاده سخت بازی پایاپایی را ارائه دادیم اما در کسب نتیجه مقابل تیم مس که از لحاظ امکانات خصوصا بازیکنان جایگزین در شرایط خوبی قرار دارد ناکام ماندیم.

وی با اشاره به اینکه مسی ها روی تجربه یک بازیکن پخته و از تک موقعیت خود به گل رسیدند در مورد 4 شکست متوالی این تیم در لیگ برتر افزود: شکست بسیار تلخ است و تا به امروز من این تجربه را نداشتم که تیمم سه چهار بازی پشت سر هم ببازد. دستمان بسته است و مدیریت هم تلاش می کند ولی به هر حال تیم در ابتدای فصل از نظر بازیکن اصلی ، امید و زیر 23 سال متاسفانه به خوبی بسته نشده است.

سرمربی گهر دورود اضافه کرد: نه اینکه مسئولان ابتدای فصل نخواهند بازیکنی بگیرند بلکه دستشان خالی بود و امروز تیم مشکلات بسیاری دارد. این اظهر من الشمس است. وقتی از حداقل امکانات یعنی بازی در استان خودمان محروم هستیم ، اتفاقی که در هیچ جای دنیا رخ نمی دهد نشان می دهد شرایطمان بسیار سخت است.

وی در خصوص اعتراض تماشاگران هم اظهار داشت: تماشاگران ما با زحمت زیاد راههای دور را برای حمایت از تیم طی می کنند و وقتی در 16 بازی 8 امتیاز گرفته ایم و آنها زیاد اعتراض نکرده اند یعنی ظرفیتشان بالاست. از طرفی شاید بارها اطلاعات غلط داده اند و یا مشکلات را به خوبی نمی دانند اما نباید تابع احساساتشان باشند. یک تیم برای موفقیت ابزارهایی می خواهد که مهمترین آنها امتیاز میزبانی و داشتن بازیکن است اما گهر این دو مولفه مهم را ندارد.

مایلی کهن صحبت هایش را این گونه ادامه داد: نه بنده و نه مدیریت جدید ، تیمی که صدرنشین بوده را تحویل نگرفت و تیم قعرنشین مشکلات بسیاری دارد. از روز اول هم گفتم کارمان فوق العاده سخت است اما برای موفقیت باید حداقل ها که شامل میزبانی و بازیکن است را در اختیار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان حاضر نیستند به تیم گهر بیایند تصریح کرد: هر بازیکنی که استقلال و پرسپولیس نخواهد ما از این دو تیم می خواهیم اما با هر بازیکنی که صحبت می کنیم چند روز بعد سر از تیم دیگر در می آورد. در این شرایط اما همچنان تلاشمان را ادامه می دهیم و پیش وجدانمان راحتیم که کم کاری نمی کنیم.

سرمربی گهر در خصوص شعارهای تماشاگران علیه پورمند مربی این تیم تصریح کرد: پورمند در زمان بازیگری ومربگیری بازیکنی محجوب و از لحاظ فنی در سطح بالایی بوده و هست. ایشان به ما کمک می کند و وقت می گذارد. به نظرم دوستان به این مربی کم لطفی می کنند. او هم می توانست دل بکند و برود اما مردانه ایستاد در حالی که می توانست مانند خیلی ها بگوید از گهر چیزی ندارد و من رفتم.

مایلی کهن تصریح کرد: ما دستمان خالی است. آقای پورمند چه تقصیری دارد اگر چیزی هست دوستان به من بگویند و من در خدمتشان هستم نه اینکه علیه پورمند شعار بدهند.

وی افزود: مسئولیت تیم و نتایج آن با من است. روزی که احساس کنم من را نمی خواهند دستشان را می بوسم و می روم البته از ابتدا قرار نبود در گهر مسئولیتی بگیرم و برای مشورت با مسئولان این تیم جلسه گذاشتیم و وقتی دیدم فضا صادقانه است و نیاز به کمک وجود دارد چشم گفتم و آمدم وسط میدان. وگرنه هیچ مربی حاضر نیست مسئولیت این تیم را با چنین شرایطی که دارد قبول کند.

مایلی کهن در پایان گفت: ما کار سختی داریم و شما نگاه کنید در 11 روز سه مسابقه انجام دادیم که دو دیدار آن در اصفهان و بندرعباس بود. تیمی که کمبود بازیکن دارد این مشکلات بیشت روی آن تاثیر می گذارد اما برای بقا در لیگ امیدواریم و ناامید نیستیم.