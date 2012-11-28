امنیت مهمترین عامل رشد و توسعه هر منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله موسوی عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان آوج اظهارداشت: نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی برای تامین امنیت پایدار باید هوشیاری خود را در همه شرایط حفظ کنند.

وی افزود: سرقت نشات گرفته از ناهنجاری های اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، بیکاری و فقر فرهنگی است و مقابله با آن نیز نیازمند کار و تلاش شبانه روزی بسیاری از دستگاههای اجرایی است.

موسوی تاکید کرد: در پیشگیری از سرقت همه دستگاه ها باید با هم تعامل و همکاری داشته باشند تا زمینه فعالیت سارقین به حداقل برسد.

فرماندار آوج بیان کرد: دین داری و اعتقاد به دین اسلام موجب کاهش آمار سرقت می شود و یکی از راه های پیشگیری از سرقت آموزش خانواده ها در رعایت نکات ایمنی در ساختمان ها و اتومبیل ها و اشیاء قیمتی است.

این مسئول تصریح کرد: در این زمینه رسانه ها از جمله صدا و سیما و نشریات می توانند در آگاه سازی مردم و ارائه برنامه های آموزشی نقش مهمی ایفا کنند.