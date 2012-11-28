دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند/ حریق یکی از سوله های کارخانه عامل انفجار بود

یه گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعدازظهر امروز در حاشیه حضور در محل این حادثه اظهار داشت: امروز به دلایل نامعلوم این کارخانه رنگسازی دچار حریق شد.

وی افزود: هم اکنون مسئولان مربوطه در این محل حضور یافتند و علل این انفجار در حال بررسی است.

انفجار ناشی از حریق یکی از سوله های کارخانه بوده است

این مسئول عنوان کرد: طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که این انفجار ناشی از آتش گرفتن یکی از سوله های رنگ سازی این کارخانه بوده است.

جوهری ادامه داد: در حال حاضر تمامی نیروهای امدادی در این محل حاضر و بسیج شده اند تا اقدامات لازم را برای رفع مشکلات انجام دهند.

2 نفر کشته شدند

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: این حادثه 2 کشته و4 زخمی داشت.

وی با رد تمامی شایعه ها مبنی بر انفجار این کارخانه در حوزه نظامی اعلام کرد: تمامی این اخبار را تکذیب می کنم و این انفجار تنها به دلیل آتش گرفتن و حریق بخشی از سوله های این کارخانه رنگ سازی است.