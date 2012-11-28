  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

لیگ برتر دوچرخه سواری/

تیم دوچرخه سواری خراسان شمالی در رده هفتم ماده تایم تریل قرار گرفت

تیم دوچرخه سواری خراسان شمالی در رده هفتم ماده تایم تریل قرار گرفت

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دوچرخه سواری خراسان شمالی گفت: در مراحل پایانی لیگ برتر دوچرخه سواری کشور و در مواد جاده، نماینده این استان در رده هفتم ماده تایم تریل تیمی قرار گرفت.

حمید برات پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل پایانی لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده، با کسب رده هفتمی برای تیم سیبک امیدنیا شیروان(نماینده خراسان شمالی) در ماده تایم تریل تیمی پیگری شد.

وی با بیان اینکه مراحل دوم و سوم لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده با شرکت 10 تیم، از سه شنبه هفته جاری در جزیره کیش آغاز شده است، اظهار داشت: امروز چهارشنبه در دومین روز این رقابت ها، رکابزنان در ماده تایم تریل تیمی مسیر 44 کیلومتری میدان قشم- کمربندی 705 متری جزیره کیش را رکاب زدند که در پایان این مسیر، نماینده خراسان شمالی در مکان هفتم قرار گرفت.

برات پور تصریح کرد: تیم سیبک امیدنیا شیروان که با ترکیب رضا فرهمند، هادی تیموری، اکبر رسولی و علی متقیان به نمایندگی از خراسان شمالی در این مسابقات شرکت کرده، امروز و در ماده تایم تریل تیمی، با ثبت زمان یک ساعت و چهار دقیقه و یک ثانیه در رده هفتم قرار گرفت.

به گفته وی در این ماده تیم های دانشگاه آزاد، پیکان تهران و پیشگامان کویر یزد به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل دوم و سوم لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده، با شرکت 56 رکابزن در قالب 10 تیم پیشگامان کویر یزد، مقاومت همدان، سیبک امیدنیا شیروان، ترافیک تهران، مس کرمان، پیکان تهران، مدرسه دوچرخه ‌سواری، دانشگاه آزاد، عقاب و گاز زنجان، از سه شنبه هفتم آذرماه به میزبانی جزیره کیش آغاز شده و به مدت چهار روز نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1753927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها