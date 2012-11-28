تیم دوچرخه سواری خراسان شمالی در رده هفتم ماده تایم تریل قرار گرفت

حمید برات پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل پایانی لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده، با کسب رده هفتمی برای تیم سیبک امیدنیا شیروان(نماینده خراسان شمالی) در ماده تایم تریل تیمی پیگری شد.

وی با بیان اینکه مراحل دوم و سوم لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده با شرکت 10 تیم، از سه شنبه هفته جاری در جزیره کیش آغاز شده است، اظهار داشت: امروز چهارشنبه در دومین روز این رقابت ها، رکابزنان در ماده تایم تریل تیمی مسیر 44 کیلومتری میدان قشم- کمربندی 705 متری جزیره کیش را رکاب زدند که در پایان این مسیر، نماینده خراسان شمالی در مکان هفتم قرار گرفت.

برات پور تصریح کرد: تیم سیبک امیدنیا شیروان که با ترکیب رضا فرهمند، هادی تیموری، اکبر رسولی و علی متقیان به نمایندگی از خراسان شمالی در این مسابقات شرکت کرده، امروز و در ماده تایم تریل تیمی، با ثبت زمان یک ساعت و چهار دقیقه و یک ثانیه در رده هفتم قرار گرفت.

به گفته وی در این ماده تیم های دانشگاه آزاد، پیکان تهران و پیشگامان کویر یزد به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل دوم و سوم لیگ برتر دوچرخه سواری در مواد جاده، با شرکت 56 رکابزن در قالب 10 تیم پیشگامان کویر یزد، مقاومت همدان، سیبک امیدنیا شیروان، ترافیک تهران، مس کرمان، پیکان تهران، مدرسه دوچرخه ‌سواری، دانشگاه آزاد، عقاب و گاز زنجان، از سه شنبه هفتم آذرماه به میزبانی جزیره کیش آغاز شده و به مدت چهار روز نیز ادامه خواهد داشت.