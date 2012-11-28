به گزارش خبرنگار مهر حمید رضا فولادگر ظهر سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: 90 درصد صنایع خراسان بر عهده بخش خصوصی است در حالیکه اگر کارخانه‌ای فولاد، ذوب‌آهن و پالایشگاه را از اصفهان حذف کنیم سهم بخش خصوصی ناچیز و حتی در حد صفر است.

وی ادامه داد: این موضوع جای تأسف دارد چرا که به این معناست که در جذب سرمایه‌گذاران اصفهانی به خوبی عمل نکرده‌ایم به گونه‌ای که آنها ترجیح داده‌اند اموال خود را در شهرهای دیگر و خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره بحث‌های ساختاری کشور تاکید کرد: مطابق فرمایش ایشان اصول ارزش‌های انقلابی ما ثابت است اما ساختار آن می‌تواند تغییر کند.

وی ادامه داد: اکنون با گذشت 33 سال از انقلاب باید بخشی از مسایل میان قوا کارشناسی شود و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز به اهمیت فرمایش رهبر انقلاب درباره تحقیق و بررسی نظام پارلمانی پی نبرده‌ایم.

فولادگر تصریح کرد: اکنون از جزئی‌ترین تا مهم‌ترین مسایل کشور به نمایندگان مجلس ارجاع می‌شود و این در حالی است که برخی کشورها به صورت دو پارلمانی اداره می‌شوند تا یک مجلس مسایل مهم‌تر و یکی مسایل مردم را پوشش دهد.

‌ایجاد نظام پارلمانی در کشور ضروری است

وی با اشاره به اینکه مجلس کنونی باید بازنگری در بحث نظام پارلمانی انجام دهد، تاکید کرد: همچنین در کنار این موضوع ایجاد نظام حزبی نیز ضروری است چرا که اکنون رقابت میان سلایق مختلف باعث شده نظام حزبی منسجمی نداشته باشیم تا عملکرد صحیح نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور در عمل به وظایف و قول‌هایشان بررسی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره تعطیلی پنج‌شنبه‌های اصفهان نیز تصریح کرد: مطابق تبصره3 قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی 6 روز کاری باید داشته باشند و تنها ستادهای مرکزی می‌توانند تابع تهران باشند.

وی با اشاره به اینکه حوادث غیرمترقبه دلیل متقاعد کننده‌برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نیست، ادامه داد: به جای روش‌های مقطعی باید به فکر راه حل‌های اساسی برای رفع مشکلاتی مانند آلایندگی باشیم.

نگرانی درباره ورشکستگی گیتی‌پسند وجود ندارد

فولادگر با اشاره به مشکلات مجموعه گیتی‌پسند اصفهان بیان داشت: عملکرد نادرست این مجموعه در کنار تحریم‌ها و نوسانات ارزی باعث مشکلاتی برای این مجموعه شده است اما تاکنون پیگیری‌های زیادی برای رفع مشکلات این مجموعه موفق فنی انجام شده است.

وی افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده بانک شکایت خود را پس گرفته است و قرار است از سوی ستاد تسهیلات دولت نیز وامی به آنها داده شود تا بتوانند به فعالیت اقتصادی بپردازند گرچه این مجموعه هم‌اکنون قادر به باز پس دادن مطالبان مردمی‌است و نگرانی ورشکستگی درباره آن وجود ندارد.