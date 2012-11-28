اقتصاد اختصاصی چاهی بدتر از اقتصاد دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی استانهای کشور در اتاق اصفهان گفت: برای ایجاد یک بستر مناسب برای خصوصی سازی باید ابتدا از تشکل ها برای حضور در صحنه استفاده کنیم و نباید برای اجرای اصل 44 تنها از راه واگذاری به بخش خصوصی وارد شد زیرا در این صورت اقتصاد خصوصی پدید می آید که چاهی بدتر از اقتصاد دولتی است.

وی ادامه داد: اگر اصل خصوصی سازی را جدی نگیریم در چاهی خواهیم افتاد که از اقتصاد دولتی تبعات سنگین تری خواد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت خود تشکل های صنفی را مورد اطمینان دانست و در این رابطه افزود: زمانی که به سمت تشکل ها دست یاری بلند کردیم آنها با نهایت درایت قبول کردند و از عهده آن برآمدند

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما حضور افراد بی تجربه در اصناف است و این مشکل باعث شده تا در معادلات و تصمیم گیری ها خلل وارد شود، مدیریت اصناف مساله ای است که از قبل تعریف شده و بایستی کسانی که وارد آن می شوند از حداقل تجربه بهره مند باشند و چه کسانی بهتر از فعالان صنعت، معدن و تجارت می توانند آمایش سرزمین ما را در بیاورند و در رشد اقتصادی موثر باشند.

مفتح خاطر نشان کرد:با توجه به شرایط ویژه نیازمند معماری مجدد شرایط اقتصادی و مقاومتی هستیم یعنی با این شرایط که دولتهای غاصب برای کشور ایجاد کرده و به چیزی جز تغییر نظام راضی نیستند باید کشور به گونه ای اداره شود که نسب به سال گذشته تغییر کند و مدیریتی متفاوت به همراه داشته باشد.

وی در بخش دیگر صحبتهای خود یادآور شد: شرط لازم برای رسیدن به سیستم تک نرخی ارز راهبرد مناسب بود که در سایه آن اتاق مدیریت ارز ایجاد شد و باید ارز آزاد فرمان پذیر شود و نباید سیستم دو نرخی ارز را پایان دهیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید ارز آزاد فرمان پذیر شود و نباید سیستم دو نرخی ارز را پایان دهیم شرط لازم برای رسیدن به سیستم تک نرخی ارز راهبرد مناسب بود که در سایه آن اتاق مدیریت ارز ایجاد شد.

وی با بیان این مطلب که برای مقابله با تحریم ها باید تعاملات و همفکری پدید آید، گفت: برخی یادگرفته اند که تنها به دولت انتقاد کنند در حالیکه باید برای حل مشکلات در جلسات حضور پیدا کرد و اقدام به ارائه راهکار کرد.