اتاق فکر بهترین مکان برای حل معضلات فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قلی زاده در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه در ماه محرم برغم همه بی مهری ها،تعدادی افراد ما در مقابل نصب هر گونه تصاویر ائمه اطهار که می تواند خرافاتی را در جامعه به وجود بیاورد، ایستادگی کردند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان در ادامه با اشاره به فعالیت های فرهنگی که توسط برخی ادارات بدون هماهنگی صورت می گیرد، افزود: متاسفانه بعضا شاهد این هستیم که برخی دستگاه های اجرایی شهرستان به طور غیرقانونی اقدام به برخی کارهای فرهنگی که نیازمند مجوز اداره ارشاد است می کنند که این کار خلاف قانون است زیرا برای هر کاری یک متولی خاص تعریف شده است.

قلی زاده، افزایش خانم های مبلغه را در سطح شهرستان بدون نظارت سازمان تبلیغات یک هشدار جدی تلقی کرد و گفت: اگر ما نتوانیم امروز جلوی برخی خرافات را بگیریم قطعا در آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

قلی زاده در پایان بر اجرایی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون اجرا شدن مصوبات این شورا باید از سوی متولیان امر جدی گرفته شود تا با اجرایی شدن آن شاهد رشد و شکوفایی شهرستان بهارستان باشیم.

در ادامه این جلسه هریک از اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان به دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند و در پایان این جلسه حکم ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان که به امضای ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کل کشور رسیده بود در حضور اعضا توسط فرماندار به حجت الاسلام صفایی اهدا شد.